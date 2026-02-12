自由電子報
健康 > 抗老養生 > 樂活飲食

健康網》不只提神！ 咖啡因與降低失智風險出現新證據

2026/02/12 08:37

每天飲用幾杯含咖啡因的茶或咖啡，失智風險降低18%。嘉義安家診所醫師盧盈良表示，但去咖啡因的則完全沒用；圖為情境照。（圖取自freepik）

〔健康頻道／綜合報導〕剛在「美國醫學會雜誌」（JAMA）的最新大型研究指出，每天飲用幾杯含咖啡因的茶或咖啡，失智風險降低18%。嘉義安家診所醫師盧盈良表示，但去咖啡因的則完全沒用。

盧盈良在臉書分享，他引述期刊研究指出，哈佛大學團隊追蹤超過13萬名美國醫療專業人員，橫跨43年，記錄了 11033例失智症。結果顯示，長期飲用含咖啡因的咖啡和茶，與較低的失智風險有顯著關聯。

不過，他指出，去咖啡因咖啡（decaf）完全沒有這個保護關聯，這意味著，咖啡因可能才是這項研究中展現保護力的核心角色，而非咖啡豆裡的多酚或綠原酸。他認為，這是觀察性研究，還不能拍板認定「咖啡因能預防失智」。

而過去，對於咖啡的舊觀念，盧盈良表示，只有「提神」效果，或者是只針對有沒有喝做對照分析，但看不出劑量關係。還有過去有人主張好處來自多酚和抗氧化物，跟咖啡因無關。

不可否認，這最新一篇咖啡研究，盧盈良認為，有6個臨床衝擊：

●咖啡因可能才是關鍵：不過，喝較多含咖啡因咖啡的人本身也傾向更年輕、飲食更好、運動更多。研究已盡力校正，但無法完全排除這類「健康使用者偏差」。

●最佳劑量：每天2-3杯咖啡，或1-2 杯茶，這裡的「一杯」約240毫升。保護關聯在每天約2-3杯，約300毫克咖啡因時最明顯，再多不會更好。臨床上也觀察到，這跟心血管研究一致：適量最好。

●不只失智風險，自覺記憶力變差的比例也較低：最高攝取組中自覺記憶力變差的人佔7.8%，最低組9.5%，比例降低約15%（PR 0.85）。合理推測，咖啡因的關聯可能在認知衰退的早期階段就能觀察到。

●不論基因風險高低，關聯都一致：不管有沒有帶APOE4基因，不管遺傳失智風險評分高低，咖啡因與較低失智風險的關聯都一致存在。即使拿到一手遺傳上的爛牌，這個關聯也不會因為遺傳背景而消失。

●去咖啡因咖啡不只沒保護關聯，認知衰退比例反而更高：去咖啡因最高攝取組，自覺記憶力變差的比例升高了16%（PR 1.16），但別急著怪decaf，可能是已經覺得腦袋不太靈光的人，因為咖啡因耐受不良才改喝去咖啡因，也可能是身體較差的人本來就傾向選decaf。

●年紀較輕時關聯更明顯：75歲以下族群，咖啡因最高攝取組失智風險降低約 35%（HR 0.65），比75歲以上的 9%（HR 0.81）更顯著。如果保護關聯確實存在，可能需要長時間累積。中年就開始適量攝取，或許比年老才開始更有意義。

不過，飲食數據來自每2-4年的問卷回憶，43年間咖啡品種和沖泡方式都在變化，測量誤差必須考慮。

盧盈良強調，不等同「喝咖啡就能預防失智」。它是值得關注的訊號，不是處方箋。而正在喝decaf的人，若是因身體狀況改喝decaf，不要因為這篇研究就改回來。但如果能耐受少量咖啡因，可考慮喝茶。茶的咖啡因較低且同樣顯示保護關聯，茶裡的茶胺酸（L-theanine）在其他研究中被認為有助緩解緊張感。

