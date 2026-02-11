自由電子報
健康醫療
健康首頁 新聞現時批 醫療急先鋒 名醫專家 名人健康事 抗老養生 男女老幼 傷病癌症 心理精神 護眼顧齒 自由健康粉絲團自由健康粉絲團
自由影音
即時 熱門 政治 軍武 社會 生活 健康 國際 地方 蒐奇
財富自由 財經 娛樂 藝文 汽車 時尚 體育 3 C 評論 玩咖 食譜 地產 專區 服務
自由電子報 APP 自由電子報粉絲團 自由電子報 Line 熱門新訊
頻道logo
限制級
您即將進入之新聞內容 需滿18歲 方可瀏覽。
未滿18歲
或不同意本條款離開離開
我同意
我已年滿18歲進入進入
根據「電腦網路內容分級處理辦法」修正條文第六條第三款規定，已於網站首頁或各該限制級網頁，依台灣網站分級推廣基金會規定作標示。 台灣網站分級推廣基金會（TICRF）網站：http://www.ticrf.org.tw
健康 > 抗老養生 > 減重塑身

健康網》不用流汗1小時 醫授3套瘦身法「幾分鐘也算數」

2026/02/11 23:57

書心健康管理診所院長許書華醫師指出，用「運動零食」概念，別小看這短短幾分鐘動一動，可以幫助身體；圖為情境照，圖中人物與本文無關。（圖取自freepik）

書心健康管理診所院長許書華醫師指出，用「運動零食」概念，別小看這短短幾分鐘動一動，可以幫助身體；圖為情境照，圖中人物與本文無關。（圖取自freepik）

〔健康頻道／綜合報導〕忙得沒有時間運動，書心健康管理診所院長許書華醫師指出，不要小看「碎片化」效果，利用生活中零碎空檔，進行1-2分鐘的高強度活動，幫助很大。

許書華在臉書專頁「許書華醫師 陪妳寫日記」分享，很多人都認為，沒有流汗一小時、跑個5公里，就沒有效果。因此，常把「沒時間」掛在嘴邊，成了體重管理路上最大的絆腳石。

許書華認為，「運動零食」的概念，就是像嘴饞時吃零食一樣，利用生活中的零碎時間，快步爬樓梯、用力跳躍，都會有效果。

她引用運動醫學研究發現，這種「少量多餐」的運動方式，效果不錯，但為何僅用短短幾分鐘就有效果？因為身體的激素平衡，特別是胰島素。短短幾分鐘動一動，可以幫助身體：

●打破「代謝冬眠」：
久坐不動時，肌肉細胞會進入休眠狀態，對胰島素的反應變差（產生胰島素阻抗），這時候吃下去的熱量，很容易就會被堆積成脂肪。

●重啟敏感度：
「運動零食」就像是一個激素開關。當你進行短暫劇烈的活動，肌肉收縮會立刻發出訊號，告訴身體需要能量，這能瞬間提升胰島素敏感度，幫助血糖進入肌肉被利用，而不是變成脂肪囤積在肚子。

因此，她表示，不需要專業器材，只需要一個「稍微喘不過氣」的強度，以下是建議「運動零食」指南：

●餐前「爬梯」：
在吃午餐前，找個樓梯快步向上爬3層樓（約1分鐘）。這能讓你的肌肉在進食前先「預熱」，提升餐後的血糖代謝能力。

●午後辦公室的「深蹲」：
在下午精神不濟想喝咖啡？試著在位子旁做1分鐘的快速深蹲或開合跳。這不僅能提神，還能刺激肌肉釋放鳶尾素 （Irisin），這是一種能幫助燃燒脂肪的激素。

●等車時的「墊腳尖」：
等公車或捷運時，快速地墊腳尖、放下，重複1分鐘。別小看這個動作，小腿是我們的「第二個心臟」，這能促進血液回流，減少久坐的水腫。

許書華說，在傳統觀念，當讓人覺得「要練就要練大的」，結果反而因為壓力大、門檻高而完全不動。「運動零食」則是「有動就比沒動好，幾分鐘也算數」。

☆健康新聞不漏接，按讚追蹤粉絲頁
☆更多重要醫藥新聞訊息，請上自由健康網

不用抽 不用搶 現在用APP看新聞 保證天天中獎　 點我下載APP　 按我看活動辦法

相關新聞

發燒新聞

網友回應

載入中