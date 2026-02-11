健康網》不用流汗1小時 醫授3套瘦身法「幾分鐘也算數」

書心健康管理診所院長許書華醫師指出，用「運動零食」概念，別小看這短短幾分鐘動一動，可以幫助身體；圖為情境照，圖中人物與本文無關。（圖取自freepik）

〔健康頻道／綜合報導〕忙得沒有時間運動，書心健康管理診所院長許書華醫師指出，不要小看「碎片化」效果，利用生活中零碎空檔，進行1-2分鐘的高強度活動，幫助很大。

許書華在臉書專頁「許書華醫師 陪妳寫日記」分享，很多人都認為，沒有流汗一小時、跑個5公里，就沒有效果。因此，常把「沒時間」掛在嘴邊，成了體重管理路上最大的絆腳石。

許書華認為，「運動零食」的概念，就是像嘴饞時吃零食一樣，利用生活中的零碎時間，快步爬樓梯、用力跳躍，都會有效果。

她引用運動醫學研究發現，這種「少量多餐」的運動方式，效果不錯，但為何僅用短短幾分鐘就有效果？因為身體的激素平衡，特別是胰島素。短短幾分鐘動一動，可以幫助身體：

●打破「代謝冬眠」：

久坐不動時，肌肉細胞會進入休眠狀態，對胰島素的反應變差（產生胰島素阻抗），這時候吃下去的熱量，很容易就會被堆積成脂肪。

●重啟敏感度：

「運動零食」就像是一個激素開關。當你進行短暫劇烈的活動，肌肉收縮會立刻發出訊號，告訴身體需要能量，這能瞬間提升胰島素敏感度，幫助血糖進入肌肉被利用，而不是變成脂肪囤積在肚子。

因此，她表示，不需要專業器材，只需要一個「稍微喘不過氣」的強度，以下是建議「運動零食」指南：

●餐前「爬梯」：

在吃午餐前，找個樓梯快步向上爬3層樓（約1分鐘）。這能讓你的肌肉在進食前先「預熱」，提升餐後的血糖代謝能力。

●午後辦公室的「深蹲」：

在下午精神不濟想喝咖啡？試著在位子旁做1分鐘的快速深蹲或開合跳。這不僅能提神，還能刺激肌肉釋放鳶尾素 （Irisin），這是一種能幫助燃燒脂肪的激素。

●等車時的「墊腳尖」：

等公車或捷運時，快速地墊腳尖、放下，重複1分鐘。別小看這個動作，小腿是我們的「第二個心臟」，這能促進血液回流，減少久坐的水腫。

許書華說，在傳統觀念，當讓人覺得「要練就要練大的」，結果反而因為壓力大、門檻高而完全不動。「運動零食」則是「有動就比沒動好，幾分鐘也算數」。

