名家揮毫送暖！ 中醫大附醫「醫心祈福」迎春喜氣滿滿

中醫大附醫院長周德陽（右6）與副院長楊麗慧（右5）揮豪寫春聯福。（中醫大附醫提供）

〔記者蔡淑媛／台中報導〕中國醫藥大學附設醫院迎新年，今（11）日邀請書法名家吳運進，舉辦迎春揮毫贈春聯活動，邀請員工、病人、家屬、志工與社區民眾齊聚，醫護共同寫春聯「醫心祈福．馬年安康」並互拜早年，洋溢年節喜氣。

中醫大附院長周德陽、副院長楊麗慧、中醫大暨醫療體系董事長夫人林嘉琪，與吳運進老師等人共同開筆，揮毫寫下「醫心祈福 馬年安康」，為全體員工、病人及家屬祈福，

周德陽表示，歲末年終是回顧與感謝的重要時刻，醫院在守護病人健康的同時，也希望透過迎新春活動，向長年付出的同仁表達感謝，並為病人與家屬送上祝福；林嘉琪則說，希望透過音樂與書法等藝文活動，為醫療場域注入更多人文氣息與心靈療癒力量，傳達誠摯祝福。

吳運進老師率領多位得意門生現場揮毫書寫春聯，共同寫下「馬到成功」、「吉祥如意」、「平安健康」等各式吉祥話，吸引員工、病人與民眾熱烈索取，現場人潮絡繹不絕，在一筆一畫間，為歲末送上溫暖祝福。

中醫大附醫交響樂團在活動中以輕樂器小編制演出，演奏「滿山春色」，以溫潤典雅的樂音帶來輕快愉悅的年節氛圍，員工也自組賀歲舞團熱鬧登場，舞獅搭配經典名曲「廟會」演出，現場氣氛熱鬧歡騰。

