自由電子報
健康醫療
健康首頁 新聞現時批 醫療急先鋒 名醫專家 名人健康事 抗老養生 男女老幼 傷病癌症 心理精神 護眼顧齒 自由健康粉絲團自由健康粉絲團
自由影音
即時 熱門 政治 軍武 社會 生活 健康 國際 地方 蒐奇
財富自由 財經 娛樂 藝文 汽車 時尚 體育 3 C 評論 玩咖 食譜 地產 專區 服務
自由電子報 APP 自由電子報粉絲團 自由電子報 Line 熱門新訊
頻道logo
限制級
您即將進入之新聞內容 需滿18歲 方可瀏覽。
未滿18歲
或不同意本條款離開離開
我同意
我已年滿18歲進入進入
根據「電腦網路內容分級處理辦法」修正條文第六條第三款規定，已於網站首頁或各該限制級網頁，依台灣網站分級推廣基金會規定作標示。 台灣網站分級推廣基金會（TICRF）網站：http://www.ticrf.org.tw
健康 > 抗老養生 > 皮膚醫美

癢到半夜抓破流血 醫揭異位性皮膚炎治療新曙光

2026/02/11 19:31

高醫皮膚部今日舉辦皮膚疾病衛教講座，助乾癬、異位性皮膚炎、圓禿及白斑病友重拾美好生活。（高醫提供）

高醫皮膚部今日舉辦皮膚疾病衛教講座，助乾癬、異位性皮膚炎、圓禿及白斑病友重拾美好生活。（高醫提供）

〔記者許麗娟／高雄報導〕32歲林小姐自國小起飽受異位性皮膚炎困擾，常常半夜癢到睡不著、抓破流血，因擔心用藥副作用只要稍有好轉就停藥，導致反覆復發。經醫師建議固定保濕、正確用藥與回診追蹤後，發作次數明顯變少，也更敢穿短袖、正常運動。

　高雄醫學大學附設中和紀念醫院皮膚部指出，皮膚病不僅是表面問題，更是「內部系統失衡」的警訊，許多患者長期飽受反覆發作之苦，其中又以乾癬、異位性皮膚炎、圓禿及白斑為4大難治皮膚疾病。

　皮膚部長藍政哲表示，人體的免疫系統就像一個過度敏感的火災警報器，錯誤地將正常的皮膚細胞如黑色素細胞、毛囊當作敵人並加以攻擊。傳統藥物治療如類固醇、傳統免疫抑制劑如同「地毯式轟炸」，雖能壓制問題，卻也傷害了無辜的健康細胞，導致副作用。

　現代治療採取精準醫療，利用生物製劑與小分子藥物（如JAK抑制劑），分別扮演「精準導彈」與「細胞內的訊號遙控器」的角色，能精準鎖定目標，減少對身體的負擔。

　高醫皮膚部主治醫師王暉景表示，異位性皮膚炎常見於兒童，也可能延續至成人，症狀會反覆搔癢、紅疹、乾裂，導致睡眠受影響，其治療重點在於打破「癢、抓」的惡性循環，口服小分子藥物能降低癢感；生物製劑則能幫助皮膚建立健康厚度。

　皮膚部主治醫師邱莉雯表示，異位性皮膚炎不容易斷根，但可以有良好的控制，規律的使用保濕乳液能修復皮膚屏障、減少抓癢以及降低藥物的使用，同時減少過敏原刺激、維持良好的皮膚菌叢、以及正確及適當的使用藥物。

☆健康新聞不漏接，按讚追蹤粉絲頁
☆更多重要醫藥新聞訊息，請上自由健康網

不用抽 不用搶 現在用APP看新聞 保證天天中獎　 點我下載APP　 按我看活動辦法

相關新聞

發燒新聞

網友回應

載入中