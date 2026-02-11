癢到半夜抓破流血 醫揭異位性皮膚炎治療新曙光

高醫皮膚部今日舉辦皮膚疾病衛教講座，助乾癬、異位性皮膚炎、圓禿及白斑病友重拾美好生活。（高醫提供）

〔記者許麗娟／高雄報導〕32歲林小姐自國小起飽受異位性皮膚炎困擾，常常半夜癢到睡不著、抓破流血，因擔心用藥副作用只要稍有好轉就停藥，導致反覆復發。經醫師建議固定保濕、正確用藥與回診追蹤後，發作次數明顯變少，也更敢穿短袖、正常運動。

高雄醫學大學附設中和紀念醫院皮膚部指出，皮膚病不僅是表面問題，更是「內部系統失衡」的警訊，許多患者長期飽受反覆發作之苦，其中又以乾癬、異位性皮膚炎、圓禿及白斑為4大難治皮膚疾病。

皮膚部長藍政哲表示，人體的免疫系統就像一個過度敏感的火災警報器，錯誤地將正常的皮膚細胞如黑色素細胞、毛囊當作敵人並加以攻擊。傳統藥物治療如類固醇、傳統免疫抑制劑如同「地毯式轟炸」，雖能壓制問題，卻也傷害了無辜的健康細胞，導致副作用。

現代治療採取精準醫療，利用生物製劑與小分子藥物（如JAK抑制劑），分別扮演「精準導彈」與「細胞內的訊號遙控器」的角色，能精準鎖定目標，減少對身體的負擔。

高醫皮膚部主治醫師王暉景表示，異位性皮膚炎常見於兒童，也可能延續至成人，症狀會反覆搔癢、紅疹、乾裂，導致睡眠受影響，其治療重點在於打破「癢、抓」的惡性循環，口服小分子藥物能降低癢感；生物製劑則能幫助皮膚建立健康厚度。

皮膚部主治醫師邱莉雯表示，異位性皮膚炎不容易斷根，但可以有良好的控制，規律的使用保濕乳液能修復皮膚屏障、減少抓癢以及降低藥物的使用，同時減少過敏原刺激、維持良好的皮膚菌叢、以及正確及適當的使用藥物。

