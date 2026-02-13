健康網》不是老了！ 醫示警：夜尿超過2次 恐藏4大健康警訊

鳳山李嘉文泌尿科診所副院長蘇信豪提醒，若一晚夜尿意超過2次，不僅會讓睡眠品質變差，甚至可能與心血管疾病及死亡風險上升有關；情境照。（圖取自freepik）

〔健康頻道／綜合報導〕半夜起床上廁所，你是否早已習以為常？不少人以為只是年紀大了，但鳳山李嘉文泌尿科診所副院長蘇信豪提醒，若一晚因尿意醒來超過2次上廁所，恐怕不僅會讓睡眠品質變差，甚至可能與心血管疾病及死亡風險上升有關，也就是說，夜尿其實可說是身體發出的健康警訊。

上幾次廁所算夜尿

​蘇信豪於臉書專頁「泌尿科蘇信豪醫師 - 鳳山李嘉文泌尿科診所 （豪豪醫師）」發文指出，在泌尿科的定義中，所謂夜尿症 （Nocturia），只要半夜「因尿意中斷睡眠」醒來排尿1次以上就算。臨床上若達到2次以上，通常就會嚴重影響生活品質與健康。此外，夜間多尿症 （NP）則是白天的尿不多，晚上尿特別多。如果夜間尿量佔全天尿量33%以上，就屬於夜間多尿。

4大健康警訊一次看

​蘇信豪進一步說明，夜尿不只是令人困擾、睡不飽，背後還藏著4大危機：

1.心血管疾病：睡眠中斷會讓血壓升高，研究顯示夜尿患者中風、心臟病的風險顯著提升。

2.睪固酮（男性荷爾蒙）低下：睪固酮要在深層睡眠時才會分泌，若一直起來尿尿，睡眠碎片化，睪固酮就補不回來，讓你越老越累、體力變差。

3.夜間跌倒：這是長輩最怕的危險，暗黑中起來找廁所，一不小心跌倒骨折，後續更多問題接踵而來。

4.全因死亡率：數據顯示，夜尿超過2-3次的人，死亡風險比一般人高出約1.5-2倍。​

2大處方箋治夜尿

蘇信豪並提出，應對夜尿的以下2大處方箋：

​1.免吃藥小撇步

●控水：晚餐後少喝水，湯和含水多的水果，如西瓜，留到白天再吃。

●墊高腳：下午或睡前把腿墊高，讓下肢水腫的水分回流血液，睡前先排掉。

●戒掉刺激飲品：睡前別喝咖啡、茶或含酒精飲料。

​2.專業醫療介入

●​抗利尿激素：減少夜間尿液生成。

●​攝護腺藥物：幫助把尿排乾淨，減少殘尿感。

●​睪固酮補充：改善睡眠品質，穩定膀胱。

