自由電子報
健康醫療
健康首頁 新聞現時批 醫療急先鋒 名醫專家 名人健康事 抗老養生 男女老幼 傷病癌症 心理精神 護眼顧齒 自由健康粉絲團自由健康粉絲團
自由影音
即時 熱門 政治 軍武 社會 生活 健康 國際 地方 蒐奇
財富自由 財經 娛樂 藝文 汽車 時尚 體育 3 C 評論 玩咖 食譜 地產 專區 服務
自由電子報 APP 自由電子報粉絲團 自由電子報 Line 熱門新訊
頻道logo
限制級
您即將進入之新聞內容 需滿18歲 方可瀏覽。
未滿18歲
或不同意本條款離開離開
我同意
我已年滿18歲進入進入
根據「電腦網路內容分級處理辦法」修正條文第六條第三款規定，已於網站首頁或各該限制級網頁，依台灣網站分級推廣基金會規定作標示。 台灣網站分級推廣基金會（TICRF）網站：http://www.ticrf.org.tw
健康 > 抗老養生 > 減重塑身

健康網》5種奶品怎麼選？ 營養師揭真偽 減重、控糖族別喝錯

2026/02/13 06:27

營養師孫語霙表示，鮮奶屬於優質、好吸收的蛋白質，也是人體攝取鈣質重要的食物來源，日常飲食每天喝2杯，有助補足營養；示意圖。（圖取自freepik）

營養師孫語霙表示，鮮奶屬於優質、好吸收的蛋白質，也是人體攝取鈣質重要的食物來源，日常飲食每天喝2杯，有助補足營養；示意圖。（圖取自freepik）

〔健康頻道／綜合報導〕市售乳製品種類多，品名標示皆為奶，但你喝下去的到底是真乳品？還是偽乳品？營養師孫語霙表示，以常見鮮奶、豆奶、燕麥奶、杏仁奶、椰奶來說，只有鮮奶屬於優質好吸收的鈣質來源；至於燕麥奶雖有降低膽固醇的優點，但主要成分是燕麥，因此屬於澱粉類，特別提醒有減重、控糖需求的人須小心攝取。

鮮奶、豆奶補充蛋白質

孫語霙於臉書專頁「營養師愛碎念-孫語霙營養師」發文與影音表示，常見5種奶製品中，鮮奶屬於優質、好吸收的蛋白質，也是人體攝取鈣質重要的食物來源，日常飲食中每天喝2杯，有助補足營養。至於豆奶則是含有豐富的植物性蛋白質、卵磷脂、膳食纖維，而且脂肪極少。在營養學分類中，屬於「豆魚蛋肉類」，非常適合想要增肌減脂的人飲用，但鈣質遠遠不及鮮奶。

燕麥奶屬澱粉類勿過量

此外，近來極夯的燕麥奶，含有豐富的水溶性纖維和β-葡聚糖，有助降低膽固醇；但因主要成分是燕麥，所以屬於澱粉類，對於有控醣、減重需求的人來說，若有喝燕麥奶，就要和其他澱粉替換做減量，才不會吃過多熱量。

杏仁奶養顏美容又護心

另，屬於堅果種子類的杏仁奶，若每天喝下1杯，大約就是攝取1份堅果種子類，可以補充堅果營養，有助於心血管和養顏美容，也是很不錯的選擇。

椰奶飽和脂肪高須注意

孫語霙特別提醒，椰奶是以椰肉榨出的奶白色液體，含有高比例的飽和脂肪成分，日常添加一些當作飲料調味，偶爾喝沒問題，但若整罐大量飲用，則相當不合適，強調須注意。

☆健康新聞不漏接，按讚追蹤粉絲頁
☆更多重要醫藥新聞訊息，請上自由健康網

不用抽 不用搶 現在用APP看新聞 保證天天中獎　 點我下載APP　 按我看活動辦法

相關新聞

發燒新聞

網友回應

載入中