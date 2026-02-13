健康網》5種奶品怎麼選？ 營養師揭真偽 減重、控糖族別喝錯

營養師孫語霙表示，鮮奶屬於優質、好吸收的蛋白質，也是人體攝取鈣質重要的食物來源，日常飲食每天喝2杯，有助補足營養；示意圖。（圖取自freepik）

〔健康頻道／綜合報導〕市售乳製品種類多，品名標示皆為奶，但你喝下去的到底是真乳品？還是偽乳品？營養師孫語霙表示，以常見鮮奶、豆奶、燕麥奶、杏仁奶、椰奶來說，只有鮮奶屬於優質好吸收的鈣質來源；至於燕麥奶雖有降低膽固醇的優點，但主要成分是燕麥，因此屬於澱粉類，特別提醒有減重、控糖需求的人須小心攝取。

鮮奶、豆奶補充蛋白質

孫語霙於臉書專頁「營養師愛碎念-孫語霙營養師」發文與影音表示，常見5種奶製品中，鮮奶屬於優質、好吸收的蛋白質，也是人體攝取鈣質重要的食物來源，日常飲食中每天喝2杯，有助補足營養。至於豆奶則是含有豐富的植物性蛋白質、卵磷脂、膳食纖維，而且脂肪極少。在營養學分類中，屬於「豆魚蛋肉類」，非常適合想要增肌減脂的人飲用，但鈣質遠遠不及鮮奶。

燕麥奶屬澱粉類勿過量

此外，近來極夯的燕麥奶，含有豐富的水溶性纖維和β-葡聚糖，有助降低膽固醇；但因主要成分是燕麥，所以屬於澱粉類，對於有控醣、減重需求的人來說，若有喝燕麥奶，就要和其他澱粉替換做減量，才不會吃過多熱量。

杏仁奶養顏美容又護心

另，屬於堅果種子類的杏仁奶，若每天喝下1杯，大約就是攝取1份堅果種子類，可以補充堅果營養，有助於心血管和養顏美容，也是很不錯的選擇。

椰奶飽和脂肪高須注意

孫語霙特別提醒，椰奶是以椰肉榨出的奶白色液體，含有高比例的飽和脂肪成分，日常添加一些當作飲料調味，偶爾喝沒問題，但若整罐大量飲用，則相當不合適，強調須注意。

