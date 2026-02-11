血糖飆高竟是「腦下垂體腫瘤」惹禍 男爆肝膿瘍、敗血症

病友魏先生（中）感謝北榮醫療團隊專業照護，重拾健康生活。（記者侯家瑜攝）

〔記者侯家瑜／台北報導〕一名現年52歲的魏先生，4年前因腦下垂體腫瘤引發肢端肥大症與血糖失控，併發肝膿瘍與敗血症。台北榮總整合神經外科、新陳代謝科與鼻頭頸科治療，成功逆轉敗血症與次發性糖尿病。團隊10年手術逾1000例，治癒率逾80%，復發率低於5%，成為全國首家獲國際認證卓越中心。

魏先生4年前、48歲時健檢時意外發現約2.5公分腦下垂體腫瘤，原訂2022年2月中旬手術，不料2月初突發嘔吐、心悸、畏寒、高燒及呼吸困難，送醫時已陷入重症，住進加護病房搶救近1個月。經進一步檢查確認，腫瘤導致生長激素異常升高，確診為「肢端肥大症」，引發血糖嚴重失控，進而併發肝膿瘍與感染性敗血症，形成致命的內分泌多重風暴。

北榮神經外科主治醫師王緯歆指出，高血糖是肝膿瘍的重要高風險因子，「魏先生原本血糖正常，此次屬於腦下垂體腫瘤引發的『次發性』糖尿病，病灶根源就在腦部腫瘤，他隨後轉至北榮腦下垂體腫瘤多專科中心，展開整合治療。」

醫療團隊採分階段治療策略。王緯歆表示，第一步由新陳代謝科控制感染，進行膿瘍引流與抗生素治療近1個月，待血糖與發炎指數穩定後，第二步由神經外科與鼻科團隊以經鼻內視鏡手術切除腫瘤。術後魏先生生長激素恢復正常，糖尿病不藥而癒，至今4年未復發。

魏先生表示，當初只是健康檢查卻意外發現腫瘤，如今術後不僅賀爾蒙恢復正常，血糖也完全好了，不必再吃藥，真的非常感謝北榮團隊。

王緯歆指出，腦下垂體腫瘤是常見良性腦瘤之一，除壓迫神經造成頭痛、視力模糊與複視外，更棘手的是內分泌失調症狀，如倦怠、體重快速增加、不孕等，診斷需仰賴新陳代謝科精密評估。例如庫欣氏病病人需住院約1週，完成血液、尿液、唾液檢測、磁振造影及侵入性岩下竇採血；肢端肥大症患者亦須接受呼吸、睡眠、心臟與腸胃道內視鏡等多項檢查。

新陳代謝科主任陳涵栩說明，肢端肥大症會使外觀粗獷、鞋號變大；庫欣氏病則常見水牛肩、腹部紫紋。林亮羽醫師指出，約3.7%成人可能帶有無症狀小腺瘤，一旦腫瘤增大壓迫視神經，可能造成視野缺損。王緯歆強調，治療並非只有手術一途，部分泌乳激素瘤可優先採藥物治療，北榮透過跨專科會議提供客製化方案。

台北榮總腦下垂體腫瘤多專科團隊由神經外科王緯歆、鼻頭頸科藍敏瑛、新陳代謝科陳涵栩與林亮羽共同創立，並整合泌尿科、婦女醫學科與影像醫學科。10年來累積逾1000例經鼻內視鏡手術經驗，即使約3成腫瘤侵犯海綿竇或包覆大動脈，全切除率仍達95%以上，視神經功能恢復率逾80%。在功能性腫瘤治療方面，包括庫欣氏病與生長激素瘤等，平均生化緩解與治癒率逾80%，併發症率僅約1%。若腫瘤全切除且無殘存，復發率可低於5%。

團隊近期依循國際標準全面檢視治療成果，研究刊登於權威期刊《Pituitary》，並正式獲得國際認證，成為全國首家「Pituitary Center of Excellence」，展現台灣在腦下垂體疾病治療的國際領先地位。

神經外科王緯歆醫師說明多專科整合照護與經鼻內視鏡手術腦下垂體腫瘤治療成果。（北榮提供）

