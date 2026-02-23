自由電子報
健康醫療
健康首頁 新聞現時批 醫療急先鋒 名醫專家 名人健康事 抗老養生 男女老幼 傷病癌症 心理精神 護眼顧齒 自由健康粉絲團自由健康粉絲團
自由影音
即時 熱門 政治 軍武 社會 生活 健康 國際 地方 蒐奇
財富自由 財經 娛樂 藝文 汽車 時尚 體育 3 C 評論 玩咖 食譜 地產 專區 服務
自由電子報 APP 自由電子報粉絲團 自由電子報 Line 熱門新訊
頻道logo
限制級
您即將進入之新聞內容 需滿18歲 方可瀏覽。
未滿18歲
或不同意本條款離開離開
我同意
我已年滿18歲進入進入
根據「電腦網路內容分級處理辦法」修正條文第六條第三款規定，已於網站首頁或各該限制級網頁，依台灣網站分級推廣基金會規定作標示。 台灣網站分級推廣基金會（TICRF）網站：http://www.ticrf.org.tw
健康 > 抗老養生 > 皮膚醫美

皮膚科醫師解說 7招維護肌膚健康小秘訣

2026/02/23 10:02

初春時期，氣溫和濕度不穩定性，皮膚容易敏感不適。示意圖，圖中人物與新聞無關。（圖取自freepik）

初春時期，氣溫和濕度不穩定性，皮膚容易敏感不適。示意圖，圖中人物與新聞無關。（圖取自freepik）

文／葉千豪

初春之際，氣候往往在夏季的悶熱和冬天的寒冷之間不斷轉換。由於氣溫和濕度的不穩定性，皮膚難以即時調節，容易導致皮膚變得敏感不適，甚至可能引發乾燥脫屑、異位性皮膚炎惡化，以及身體多處溼疹等問題。然而，在這段時期，只要更加留意皮膚的變化，保持健康的生活作息並細心呵護皮膚，根據個人情況採取適當的保濕和護理措施，將有助於維護健康的肌膚狀態。

如有需要，建議尋求專業建議，以確切地使用適當的藥物，將有助於迅速恢復並維持肌膚的光澤。以下會為介紹幾種這個季節最常的皮膚問題。

濕疹是春天最常見的皮膚疾病

濕疹是一種常見的皮膚病，其發生原因涉及多方面，包括環境和個人因素。個人體質有關的脂漏性皮膚炎、異位性皮膚炎、生活工作壓力等常是導致濕疹出現的原因之一。

●環境因素：像是如化妝品、接觸金屬、植物花卉、氣候的改變、日光曝曬等，也都可能觸發濕疹的發作。隨著季節變化，皮膚容易感到搔癢與不適。雖然春天的濕度相對提高，但仍不足以潤濕皮膚，加上皮膚油脂分泌系統未能即時調整，這容易使皮膚變得過乾而出現脫屑的現象。濕疹表現為皮膚發紅、發癢、腫脹和乾燥，可能伴隨紅疹、水泡、皮屑或裂紋，不僅影響外觀也影響了生活品質。

●皮膚因素：若皮膚癢的情況下，人們容易不自覺地伸手搔抓，但這種反覆摳抓可能讓濕疹惡化，同時也增加細菌感染的風險。治療方式包括：局部外用藥物、濕疹病灶防護和保濕、避免刺激因素及過度清潔，並在醫師指導下使用口服抗過敏藥物。濕疹症狀時好時壞，需要患者和醫師密切合作，排除外在致敏的因素，制定合適的個人治療計劃。如懷疑患有濕疹，建議尋求皮膚科醫師的專業建議和治療。

其他皮膚疾病

除了濕疹之外，在春天還有其他需要注意的皮膚狀況。春日的陽光總是溫暖而明媚，這樣的氣象成就了一個理想的全家共同外出的好時機。花朵競相盛放，草地上擁有翠綠的色彩彌漫著生機勃勃的氛圍。而在樹木陰影下，時常能夠發現毛毛蟲留下的絲線，這些看似無害的絲線背後可能隱藏著不良的影響。一旦接觸到這些絲線，就可能引發皮膚敏感的問題。而觀察到蟲絲的存在更意味著，空氣中可能飄散著毛毛蟲身上的毒毛。

這些毛毛蟲身上的毛內含有一些對皮膚不友好的物質。如果毛毛蟲直接碰到你的衣服或皮膚，或者它們的毛飄到你的衣服或皮膚上，這些物質可能觸發皮膚的不適反應，造成紅腫、癢感，甚至可能形成水泡或結節。毛毛蟲皮膚炎引起的癢感或刺痛通常很強烈，有時候會嚴重到影響到工作和睡眠。

因此，在春季的戶外活動中，特別是在樹木附近，我們需特別留心，避免直接接觸毛毛蟲的絲線或毒毛。提前做好防護工作，有助於有效避免不必要的皮膚不適，確保全家在春季的旅遊活動中能夠愉快而健康地度過。

在春天季節裡，保護皮膚特別重要，七招幫助您維護肌膚健康

1. 適度保濕及選擇合適的護膚品：由於春季氣溫變化大，建議使用輕薄且保濕效果好的乳液或面霜，能夠平衡微生物菌落、修復皮膚屏障並舒緩肌膚不適感。鼓勵補充足夠的水分，以維持皮膚的水潤度和健康狀態，特別是在早晚溫差較大的時候。

2. 溫和清潔：使用溫和的潔面產品，避免使用過於刺激的洗面乳與去角質產品，以免引起肌膚過敏或乾燥。

3. 防曬：即使天氣尚未完全轉暖，陽光仍然存在。使用含有適量防曬成分的產品，保護皮膚免受紫外線傷害。

4. 調整飲食：多攝取水分、維生素和抗氧化物質，有助於促進皮膚健康。

5. 維持良好作息：充足的睡眠和規律的生活作息有助於維護皮膚的健康狀態。

6. 留意皮膚變化：定期檢查皮膚，留意是否有異常變化，如紅腫、瘙癢、乾燥等，及時採取相應的護理措施。

7. 尋求專業幫助：如果皮膚問題持續或惡化，建議尋求皮膚科醫師的專業建議，並按照醫師的建議進行治療。整體來說，保持良好的護膚習慣，適應季節變化，有助於維護皮膚的健康狀態。

（本文作者為亞東醫院皮膚科醫師 ；原文刊登於亞東院訊第292期

☆健康新聞不漏接，按讚追蹤粉絲頁
☆更多重要醫藥新聞訊息，請上自由健康網

不用抽 不用搶 現在用APP看新聞 保證天天中獎　 點我下載APP　 按我看活動辦法

相關新聞

發燒新聞

網友回應

載入中