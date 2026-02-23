皮膚科醫師解說 7招維護肌膚健康小秘訣

初春時期，氣溫和濕度不穩定性，皮膚容易敏感不適。示意圖，圖中人物與新聞無關。（圖取自freepik）

文／葉千豪

初春之際，氣候往往在夏季的悶熱和冬天的寒冷之間不斷轉換。由於氣溫和濕度的不穩定性，皮膚難以即時調節，容易導致皮膚變得敏感不適，甚至可能引發乾燥脫屑、異位性皮膚炎惡化，以及身體多處溼疹等問題。然而，在這段時期，只要更加留意皮膚的變化，保持健康的生活作息並細心呵護皮膚，根據個人情況採取適當的保濕和護理措施，將有助於維護健康的肌膚狀態。

如有需要，建議尋求專業建議，以確切地使用適當的藥物，將有助於迅速恢復並維持肌膚的光澤。以下會為介紹幾種這個季節最常的皮膚問題。

濕疹是春天最常見的皮膚疾病

濕疹是一種常見的皮膚病，其發生原因涉及多方面，包括環境和個人因素。個人體質有關的脂漏性皮膚炎、異位性皮膚炎、生活工作壓力等常是導致濕疹出現的原因之一。

●環境因素：像是如化妝品、接觸金屬、植物花卉、氣候的改變、日光曝曬等，也都可能觸發濕疹的發作。隨著季節變化，皮膚容易感到搔癢與不適。雖然春天的濕度相對提高，但仍不足以潤濕皮膚，加上皮膚油脂分泌系統未能即時調整，這容易使皮膚變得過乾而出現脫屑的現象。濕疹表現為皮膚發紅、發癢、腫脹和乾燥，可能伴隨紅疹、水泡、皮屑或裂紋，不僅影響外觀也影響了生活品質。

●皮膚因素：若皮膚癢的情況下，人們容易不自覺地伸手搔抓，但這種反覆摳抓可能讓濕疹惡化，同時也增加細菌感染的風險。治療方式包括：局部外用藥物、濕疹病灶防護和保濕、避免刺激因素及過度清潔，並在醫師指導下使用口服抗過敏藥物。濕疹症狀時好時壞，需要患者和醫師密切合作，排除外在致敏的因素，制定合適的個人治療計劃。如懷疑患有濕疹，建議尋求皮膚科醫師的專業建議和治療。

其他皮膚疾病

除了濕疹之外，在春天還有其他需要注意的皮膚狀況。春日的陽光總是溫暖而明媚，這樣的氣象成就了一個理想的全家共同外出的好時機。花朵競相盛放，草地上擁有翠綠的色彩彌漫著生機勃勃的氛圍。而在樹木陰影下，時常能夠發現毛毛蟲留下的絲線，這些看似無害的絲線背後可能隱藏著不良的影響。一旦接觸到這些絲線，就可能引發皮膚敏感的問題。而觀察到蟲絲的存在更意味著，空氣中可能飄散著毛毛蟲身上的毒毛。

這些毛毛蟲身上的毛內含有一些對皮膚不友好的物質。如果毛毛蟲直接碰到你的衣服或皮膚，或者它們的毛飄到你的衣服或皮膚上，這些物質可能觸發皮膚的不適反應，造成紅腫、癢感，甚至可能形成水泡或結節。毛毛蟲皮膚炎引起的癢感或刺痛通常很強烈，有時候會嚴重到影響到工作和睡眠。

因此，在春季的戶外活動中，特別是在樹木附近，我們需特別留心，避免直接接觸毛毛蟲的絲線或毒毛。提前做好防護工作，有助於有效避免不必要的皮膚不適，確保全家在春季的旅遊活動中能夠愉快而健康地度過。

在春天季節裡，保護皮膚特別重要，七招幫助您維護肌膚健康

1. 適度保濕及選擇合適的護膚品：由於春季氣溫變化大，建議使用輕薄且保濕效果好的乳液或面霜，能夠平衡微生物菌落、修復皮膚屏障並舒緩肌膚不適感。鼓勵補充足夠的水分，以維持皮膚的水潤度和健康狀態，特別是在早晚溫差較大的時候。

2. 溫和清潔：使用溫和的潔面產品，避免使用過於刺激的洗面乳與去角質產品，以免引起肌膚過敏或乾燥。

3. 防曬：即使天氣尚未完全轉暖，陽光仍然存在。使用含有適量防曬成分的產品，保護皮膚免受紫外線傷害。

4. 調整飲食：多攝取水分、維生素和抗氧化物質，有助於促進皮膚健康。

5. 維持良好作息：充足的睡眠和規律的生活作息有助於維護皮膚的健康狀態。

6. 留意皮膚變化：定期檢查皮膚，留意是否有異常變化，如紅腫、瘙癢、乾燥等，及時採取相應的護理措施。

7. 尋求專業幫助：如果皮膚問題持續或惡化，建議尋求皮膚科醫師的專業建議，並按照醫師的建議進行治療。整體來說，保持良好的護膚習慣，適應季節變化，有助於維護皮膚的健康狀態。

（本文作者為亞東醫院皮膚科醫師 ；原文刊登於亞東院訊第292期）

