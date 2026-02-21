自由電子報
健康醫療
健康首頁 新聞現時批 醫療急先鋒 名醫專家 名人健康事 抗老養生 男女老幼 傷病癌症 心理精神 護眼顧齒 自由健康粉絲團自由健康粉絲團
自由影音
即時 熱門 政治 軍武 社會 生活 健康 國際 地方 蒐奇
財富自由 財經 娛樂 藝文 汽車 時尚 體育 3 C 評論 玩咖 食譜 地產 專區 服務
自由電子報 APP 自由電子報粉絲團 自由電子報 Line 熱門新訊
頻道logo
限制級
您即將進入之新聞內容 需滿18歲 方可瀏覽。
未滿18歲
或不同意本條款離開離開
我同意
我已年滿18歲進入進入
根據「電腦網路內容分級處理辦法」修正條文第六條第三款規定，已於網站首頁或各該限制級網頁，依台灣網站分級推廣基金會規定作標示。 台灣網站分級推廣基金會（TICRF）網站：http://www.ticrf.org.tw
健康 > 心理精神

健康網》準備開工開學 別讓「收假症候群」害你難出門

2026/02/21 09:18

放假期間作息改變，可能導致「收假症候群」：上班族上班後出現容易疲倦、注意力不集中、甚至失眠。示意圖，圖中人物與新聞無關。（圖取自freepik）

放假期間作息改變，可能導致「收假症候群」：上班族上班後出現容易疲倦、注意力不集中、甚至失眠。示意圖，圖中人物與新聞無關。（圖取自freepik）

〔健康頻道／綜合報導〕春節連假即將結束，大家玩得開心嗎？衛福部食藥署表示，因放假期間生活放鬆作息改變，可能導致上班族上班後出現容易疲倦、注意力不集中、甚至失眠等收假症候群的症狀。

食藥署建議，可在收假前一天調整作息，如去戶外踏青、做適度運動，也應避免晚餐吃過飽、喝過多水或茶、咖啡等飲料，收假前1晚宜提前半小時就寢，睡前可聽柔和的音樂、泡溫水澡來幫助入眠，以減少隔天上班的疲倦感，如果睡不著可起身聽輕音樂，有睡意再上床。

千萬別因害怕失眠，就自行服用親友的安眠藥，以免造成隔天更加精神不濟或成癮。安眠藥屬管制藥品，不當使用會導致成癮，因為醫師開藥是依據病患個人症狀、失眠類型及肝腎功能等選擇藥物，且會依病情、體重、年齡、肝腎功能、有無併服其他藥物等作劑量之調整，所以親友服用的藥，並不一定適合自己。若失眠嚴重如連續1周失眠、或每周失眠3天且持續1個月，就要趕緊就醫。

食藥署在此呼籲，民眾如果有睡眠障礙，可先從檢視及改善自我的生活作息做起，如未改善應找睡眠專科醫師看診，並依醫師指示服用藥品，才能一夜好眠。

另外台北市衛生局邀請文山區社區心理衛生中心諮商心理師曾菀鈴撰文說明，許多國內外的心理學者與精神科醫師以不同的名詞定義假期，尤其是長假後的憂鬱、失落狀態，如：失眠、疲倦、昏昏欲睡、胃口欠佳、難以集中注意力、焦慮、易怒等。這些類似憂鬱症或廣泛性焦慮症的症狀，可統稱為「收假症候群」，這些身心不適的狀態，難免對收假後生活造成些許影響。

曾菀鈴建議，想避免「收假症候群」或是緩和這些身心不適狀態對我們的影響，可以由以下幾方面著手：

1.反思生活、學習或工作中的壓力狀態與選擇：放假前後的壓力與放鬆感受定有不同，但我們在回歸原先生活會感到如此艱難，是否代表著原生活、學習或工作壓力狀態並不是我們可以承受的，甚至是不想要的。這時或許可以靜下來想想當初的選擇，或是找到信賴的人討論當下的狀態，從中找出因應或轉換的方法。

2.假期間的生活安排：放假期間難免因不同的作息而致飲食、睡眠等生活狀態不規律，不妨於收假的前一、二天，讓自己的生活逐漸返回規律的步調（若是放長假，請給自己更多天調整作息的時間），切記避免作息混亂到最後一天或一晚，以免造成更大的生活落差感。另外，人人都可以創造出屬於自己的收心活動或儀式，以減緩放假前後的身心不適感。

3.正念的態度：以正念面對收假前後所有的感受與身心狀態，接納它們的存在，不加以排斥或批判，也從中找尋最舒適的狀態與它們共存。「此時此刻」即好好經驗「此時此刻」的生活，就不讓「彼時彼刻」來干擾「此時此刻」的自己。

4.累積回歸的能量與專注：除了休假結束前的作息調整外，在開始投入學習或工作時，也可以藉由一些感官知覺（如味覺、嗅覺、聽覺）來提升自己的穩定感與專注度，並可透過完成小任務、小目標的設定，慢慢將我們的身心狀態趨向原先的學習及工作情境中。

曾菀鈴說明，假期後所出現的焦慮或憂鬱傾向是正常的，我們可以找信任的親朋好友分享，您不免發現很多人都會跟您有相似的感受。倘若您意識到收假後的身心不適狀態，強度非常的強且持續很久，甚至影響您原先的生活、學習或工作時，不妨建議您尋求醫師、專業人員的諮詢，讓專業人員陪伴您度過這段艱難的時光，一起找到身心舒適的生活。

☆健康新聞不漏接，按讚追蹤粉絲頁
☆更多重要醫藥新聞訊息，請上自由健康網

不用抽 不用搶 現在用APP看新聞 保證天天中獎　 點我下載APP　 按我看活動辦法

相關新聞

發燒新聞

網友回應

載入中