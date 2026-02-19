健康網》水嫩肌膚不只靠喝水 營養師提醒4要吃

不少人認為多喝水膚質就會好，營養師曾建銘提醒，也需要這些營養。示意圖，圖中人物與新聞無關。（圖取自freepik）

〔健康頻道／綜合報導〕Q彈水嫩肌，不只是多喝水而已！這 4 種營養沒吃到，喝再多水也沒用！營養師曾建銘在臉書粉專「吃對營養所｜建銘營養師」分享，很多人覺得皮膚乾、暗沉、沒彈性，第一個反應就是：「我是不是水喝不夠？」以營養師的角度來看，皮膚狀態其實是整體飲食與生活型態的成績單，不是單一營養素就能決定的。

曾建銘強調，喝水很重要，但它只是基本盤。 如果蛋白質不足、好油不夠、長期熬夜或發炎，就算水喝得夠，皮膚還是「撐不起來」。那真正影響膚質的關鍵是什麼？建銘營養師幫大家整理了 4 大重點：

蛋白質：皮膚的基底

皮膚更新與修復需要原料，蛋白質不足，彈性與代謝就會受影響。不是吃越多越好，而是每天三餐都要「穩定、均衡」攝取。

抗氧化營養素：對抗老化

維生素 C、E、β-胡蘿蔔素，能幫助減少氧化壓力。與其狂補單一營養品，不如每天把蔬菜水果「吃夠、吃多樣」。

油：油要吃，但要吃對

皮膚本來就需要脂質結構。深海魚、堅果、橄欖油這類「好油」，能支持皮膚光澤與代謝健康。 重點：真正該避免的是高油、高糖的加工飲食，而不是不吃油。

植化素：日常的防護罩

多酚存在於蔬果、茶類中。不是迷信某一樣超級食物，而是飲食夠不夠「五顏六色」。

曾建銘提醒，飲食能幫助維持好膚質，但它不是醫美，也不能取代醫療。「皮膚，是身體被好好照顧後，自然呈現的狀態。」

