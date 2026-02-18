限制級
您即將進入之新聞內容 需滿18歲 方可瀏覽。
根據「電腦網路內容分級處理辦法」修正條文第六條第三款規定，已於網站首頁或各該限制級網頁，依台灣網站分級推廣基金會規定作標示。 台灣網站分級推廣基金會（TICRF）網站：http://www.ticrf.org.tw
健康網》糖友注意 水果非愈多愈好
〔健康頻道／綜合報導〕2月以柑橘類的水果為盛產期，不少家庭都會準備幾顆，特別是有意減重的人，會看上柑橘類水果的飽足感與豐富維生素C等優點，大吃特吃。然李氏聯合診所營養師曾建銘提醒，對於糖尿病友來說，水果是全榖雜糧的替代，需要審慎食用。
曾建銘在臉書粉專「吃對營養所｜建銘營養師」分享，「水果不是不能吃，是你吃得太理所當然。」你一定看過吃蛋糕的人會內疚；但吃整顆芒果的人直呼健康。結果飯後血糖卻是200。追問才知道不是吃水果錯，而是「份量」完全偏掉。
請繼續往下閱讀...
其實糖尿病飲食中，水果是被規劃在「全榖雜糧替代」的，一份水果＝一份醣類（約 15g 醣）＝一個拳頭大小。曾建銘提醒，每天 1到2 份剛好，不是越多越好。常見一份：蘋果半顆、香蕉半根、奇異果 1 顆、葡萄 10–12 顆、鳳梨手掌一片。小芒果半顆就超過。
什麼時候吃最穩？曾建銘提出下列時機：
●不空腹、不飯前。
●飯後 2 小時 or 下午點心。
●可搭蛋白質：豆漿／堅果／優格（穩糖效果更好）。
●高 GL 水果（建議半份）：芒果、葡萄、荔枝、西瓜、鳳梨。
曾建銘總結，「水果能吃，但份量要像對待主食一樣尊重。」
☆健康新聞不漏接，按讚追蹤粉絲頁。
☆更多重要醫藥新聞訊息，請上自由健康網。
發燒新聞
網友回應