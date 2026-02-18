自由電子報
健康 > 抗老養生 > 樂活飲食

健康網》糖友注意 水果非愈多愈好

2026/02/18 16:11

營養師曾建銘提醒：對糖尿病友來說，水果攝取要格外小心。示意圖。（圖取自freepik）

營養師曾建銘提醒：對糖尿病友來說，水果攝取要格外小心。示意圖。（圖取自freepik）

〔健康頻道／綜合報導〕2月以柑橘類的水果為盛產期，不少家庭都會準備幾顆，特別是有意減重的人，會看上柑橘類水果的飽足感與豐富維生素C等優點，大吃特吃。然李氏聯合診所營養師曾建銘提醒，對於糖尿病友來說，水果是全榖雜糧的替代，需要審慎食用。

曾建銘​在臉書粉專「吃對營養所｜建銘營養師」分享，「水果不是不能吃，是你吃得太理所當然。」你一定看過吃蛋糕的人會內疚；但吃整顆芒果的人直呼健康。結果飯後血糖卻是200。追問才知道不是吃水果錯，而是「份量」完全偏掉。

其實糖尿病飲食中，水果是被規劃在「全榖雜糧替代」的，一份水果＝一份醣類（約 15g 醣）＝一個拳頭大小。曾建銘提醒每天 1到2 份剛好，不是越多越好。常見一份：蘋果半顆、香蕉半根、奇異果 1 顆、葡萄 10–12 顆、鳳梨手掌一片。小芒果半顆就超過。

什麼時候吃最穩？曾建銘提出下列時機：

●不空腹、不飯前。

●飯後 2 小時 or 下午點心。

●可搭蛋白質：豆漿／堅果／優格（穩糖效果更好）。

●高 GL 水果（建議半份）：芒果、葡萄、荔枝、西瓜、鳳梨。

曾建銘總結，「水果能吃，但份量要像對待主食一樣尊重。」

