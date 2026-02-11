自由電子報
健康 > 抗老養生 > 樂活飲食

健康網》過年狂嗑瓜子、吃堅果熱量飆？ 營養師揭一天上限幾粒

2026/02/11 20:23

好食課營養師楊哲雄指出，堅果種子雖是好油脂，每日仍建議攝取1份即可，以去殼杏仁果與腰果來說，5粒就達標，須當心不小心就會吃過量；示意圖。（圖取自freepik）

好食課營養師楊哲雄指出，堅果種子雖是好油脂，每日仍建議攝取1份即可，以去殼杏仁果與腰果來說，5粒就達標，須當心不小心就會吃過量；示意圖。（圖取自freepik）

〔健康頻道／綜合報導〕一天堅果到底可以吃多少？過年期間，親友團聚聊天、看電視，手上的瓜子、堅果常常一顆接一顆，小心這些健康油脂雖然營養，一不留神可能早就熱量超標。好食課營養師楊哲雄（Oliver）表示，堅果種子雖是好油脂，本質仍屬「油」，每日建議攝取1份即可。以去殼的醬油瓜子來說約50粒，杏仁果與腰果皆為5，核桃甚至2粒就達標。提醒若不小心吃過量，記得正餐就要做出「油脂替換」調整，才不會熱量攝取超標。

10款堅果種子熱量一次看

楊哲雄於臉書專頁「好食課」發文指出，根據衛福部每日飲食指南建議，每日油脂攝取部分，建議為1份堅果種子。若以常見10種品項來說，已去殼的可食標準份量如下：

醬油瓜子：50粒（15g），約一湯匙。

南瓜子：30粒（10g），約一湯匙。

葵瓜子：30粒（10g），約一湯匙。

開心果：15粒（10g）。

花生仁：10粒（13g）。

杏仁果：5粒（7g）。

腰果：5粒（10g）。

夏威夷豆：4粒（7g）。

核桃：2粒（7g）。

掌握油脂替換原則不超標

楊哲雄並說明，堅果雖然含有豐富的不飽和脂肪酸，但本質還是「油」。如果當天不小心吃過量，記得在正餐中做出調整。舉例來說，依據熱量需求，1500大卡的人油脂建議量約是3茶匙油配1份堅果種子；2000大卡則是5茶匙油配1份堅果種子；如果多吃了1份堅果，就少用1份油脂（約1茶匙的油）去做替換，熱量就能平衡。

堅果挑選健康吃3關鍵

此外，除了控制份量，挑選優質堅果也至關重要。楊哲雄提醒，掌握以下3要點，避免吃到變質油脂：1.優先選擇密封包裝完整產品，減少接觸空氣導致油脂氧化酸敗。2.選擇小份量包裝，除方便控制攝取量，也能縮短開封後的存放時間。3.注意是否無油耗味、霉味，購買前若能試吃，應避開有異味、苦味或口感過軟的產品，以免吃下油脂變質食物。

