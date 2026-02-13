自由電子報
健康 > 心理精神

健康網》年關將近情緒不穩 精神科醫：過年也可以允許自己脆弱

2026/02/13 15:24

年關將近，不少人情緒快要爆表，高雄市大同醫院身心科醫師王紹丞指出，在撐的同時，學會照顧自己；圖為情境照。（圖取自freepik）

〔健康頻道／綜合報導〕每到年前，精神科門診的氣氛常常很特別，高雄市大同醫院身心科醫師王紹丞指出，這個科別不像其他是「身體哪裡痛？」，有一些固定回診、狀況穩定的老病人，掛完號會笑著說一句：「醫師，新年快樂。」這句話聽起來普通，但對精神科醫師而言，它其實是里程碑。

王紹丞指出，能在年前說出祝福，往往不是因為人生沒事，而是他學會了：就算生活還有難題，自己仍然可以把日子過得更穩一點；另一種是家屬連哄帶騙才帶來的。「我沒病，你們才有病。」進診間全程抱胸、冷眼、沉默，像一面牆。很多人以為這是「不合作」，但從臨床角度，可以把它理解成一種防衛。個案可能害怕被貼標籤、害怕失去工作、害怕被家人控制、害怕承認自己真的累了。

王紹丞針對這類個案，在臨床上會做3件事情：

●先把個案的尊嚴拉回來：會先提問：「你今天坐在這裡，不代表你輸了，只代表你願意多一個選項。」

●把目標縮小到可以開始：不是要個案立刻同意治療，而是先同意做一次睡眠或焦慮的評估。

●給家屬一個新的角色：家屬停止在診間「逼供」。家屬應以描述取代指控，例如：「最近你睡很少、脾氣變大」而不是「你就是生病了」。

寒流來襲、雨濕骨頭，王紹丞指出，很多人的情緒也像濕冷的空氣，悶在胸口，說不出來，只覺得「很煩、很累、很想躲起來」。但他想在這個時節替大家說一句臨床上很重要的話：願意關心自己、願意說、願意尋求幫助，這本身就是一種能力。很多人以為「過年要撐住」，但精神科更在意的是：你能不能在撐的同時，學會照顧自己。

