健康網》大掃除清潔劑誤入眼別揉 醫授「沖沖沖送」自救口訣

〔健康頻道／綜合報導〕農曆年前夕，許多人開始忙著大掃除，一不小心可能就讓眼睛意外受傷。珍世明眼科院長、眼科醫師王孟祺分享，年關將近時，門診常有不少人因大掃除使用清潔劑或異物入侵，傷及靈魂之窗。提醒進行居家掃除時，應特別留意化學清潔劑、異物、碰撞與尖銳物傷害眼睛。若不慎發生清潔劑滴入眼內，牢記「沖、沖、沖、送」口訣處置且勿揉眼，再攜帶清潔用品儘速就醫，避免延誤醫師判斷。

3種眼睛傷害最需注意

王孟祺於臉書專頁「王孟祺醫師-眼科最前線」發文指出，大掃除時，最需要注意以下3種眼睛傷害的情況發生：

●化學性灼傷：特別是清潔劑噴濺所造成，最危險的是強酸或強鹼，強鹼（抽油煙機去油劑）或強酸（如除霉劑、廁所清潔劑）的液體，若不慎噴到眼睛，會迅速破壞角膜組織，嚴重可能導致失明。

●異物入眼：如灰塵與碎屑，尤其是需要抬頭清理天花板、空調濾網或高處櫥櫃時，細小灰塵、生鏽鐵屑很容易掉進眼內。若再用力揉眼，這些微粒會劃破角膜，若有細菌，甚至可能造成感染。

●碰撞與尖銳物：狹小空間中搬運家具、整理儲藏室或修剪花木時，桌角、樹枝或忽然彈開的束帶，可能造成眼球鈍傷。嚴重會造成眼內出血、外傷性白內障，甚至視網膜剝離。

「沖沖沖送」口訣這樣做

王孟祺提及，為了避免這些危險發生，掃除前應戴上護目鏡或眼鏡。此外，也應戴上手套與口罩，避免手部沾染清潔劑後，又不慎揉眼。打掃高處時，儘量使用伸縮桿，不要抬頭看著正上方；使用噴霧式清潔劑也要注意氣流方向，並注意通風，以免揮發性氣體在密閉空間積聚。

若真的不幸發生清潔劑噴入眼內意外，王孟祺提醒，應牢記黃金口訣：「沖、沖、沖、送」，進行緊急處置：

1.立即大量沖洗：使用生理食鹽水沖洗眼睛，若手邊沒有，請直接使用流動的自來水。

2.翻開眼瞼沖洗：沖洗時要翻開上下眼皮，轉動眼球，確保藥劑沒有殘留在死角，且沖洗時間建議至少15-20分鐘。

3.禁止揉眼：絕對不要揉眼睛，這會讓化學物質滲透得更深，或讓異物劃傷角膜。

4.即刻就醫：簡易沖洗後，請立即前往急診或眼科，並且最好帶著那瓶清潔劑（或拍照），讓醫生判斷酸鹼度。

