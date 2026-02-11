口腔癌父切臉求生為守護兒 陽光籲送暖守護顏損家庭

45歲的阿福（化名）再度罹患口腔癌，切除大部分臉部，僅靠鼻胃管進食，卻為了剛出生的幼子，自知不能倒下，盼能陪孩子長大。（陽光基金會提供）

〔記者吳柏軒／台北報導〕45歲的阿福（化名）從事工地工作，2018年曾罹患口腔癌4期，7年後幼子出生時卻再度復發，這次切去大片臉部病灶，至今僅靠鼻胃管進食，他知道自己不能倒下，罹癌至今仍為家人積極治療，只盼陪伴孩子長大。陽光基金會籌募「顏損弱勢家庭服務計畫」經費，邀請民眾捐款扶助類似阿福因病或意外陷入困境的家庭重建。

基金會指出，阿福曾患口腔癌四期，在么子出生前發現臉上小傷口未癒合，為生計選擇繼續工作未就醫，直到傷口惡化穿孔，再度確診口腔癌四期，進手術房開刀3次，切除大面積臉部，僅靠鼻胃管進食，體重從80公斤降到58公斤，經醫院轉介至陽光。

陽光社工家訪關懷、送去營養品等物資時，總能看見阿福大哥細心照顧著幼子，孩子漸長動作也大，曾不慎拉扯到鼻胃管線，阿福輕聲提醒：「會痛。」從此，孩子竟會刻意避開其臉上紗布和鼻胃管線，只會輕撫父親臉龐，彷彿在對父親「秀秀」。

但阿福罹癌後即無收入，依靠親友少許資助，然而每月營養品花費大，陽光社工連結資源解燃眉之急，提供營養品及紗布等物資，阿福大哥抱著幼子說：「期盼治療後讓狀況變好，再撐幾年看孩子長大。」陽光社工陳思穎表示，待手術後穩定，將與治療師家訪確認傷口癒合情形、並進行復健評估，望能幫助改善其口腔功能，提升生活品質。

基金會為幫助逾550戶遭逢燒傷、或罹病而陷入困境的顏損弱勢家庭，現正籌募「顏損弱勢家庭服務計畫」經費，提供生理復健、居家護理、營養品補助及家庭同儕支持等服務，邀請民眾寒冬送暖幫助顏損弱勢家庭重建希望。

