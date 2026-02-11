自由電子報
健康醫療
健康首頁 新聞現時批 醫療急先鋒 名醫專家 名人健康事 抗老養生 男女老幼 傷病癌症 心理精神 護眼顧齒 自由健康粉絲團自由健康粉絲團
自由影音
即時 熱門 政治 軍武 社會 生活 健康 國際 地方 蒐奇
財富自由 財經 娛樂 藝文 汽車 時尚 體育 3 C 評論 玩咖 食譜 地產 專區 服務
自由電子報 APP 自由電子報粉絲團 自由電子報 Line 熱門新訊
頻道logo
限制級
您即將進入之新聞內容 需滿18歲 方可瀏覽。
未滿18歲
或不同意本條款離開離開
我同意
我已年滿18歲進入進入
根據「電腦網路內容分級處理辦法」修正條文第六條第三款規定，已於網站首頁或各該限制級網頁，依台灣網站分級推廣基金會規定作標示。 台灣網站分級推廣基金會（TICRF）網站：http://www.ticrf.org.tw
健康 > 杏林動態

豐原醫院除了年終 再加碼1.2億元紅包

2026/02/11 15:58

豐原醫院福利升級！除年終獎金外再加碼發出1.2億激勵獎金慰勞員工。（豐原醫院提供）

豐原醫院福利升級！除年終獎金外再加碼發出1.2億激勵獎金慰勞員工。（豐原醫院提供）

〔記者歐素美／台中報導〕春節將近，不少上班族最關心的就是年終獎金，衛生福利部豐原醫院今年給員工的過年紅包，明顯比往年更厚實，除了部立醫院依考核規定提供每人1至1.5個月年終獎金外，今年首度再加發平均4.5個月特別激勵獎勵金，全院共發出高達1.2億元，豐原醫院院長李永恒更加碼喊出，年後舉辦的春酒將人人有獎，獎項總價值逾200萬元，讓員工士氣為之一振。

李永恒指出，這波加碼是整體制度調整的一環，除基本薪資外，另有考績獎金、夜班津貼、進階與單位津貼、年資加給等，並設有獎助學金、新進簽約獎金等措施，同時提供宿舍、員工健康檢查與就醫優惠，讓員工在工作之餘，生活也能被照顧。

李永恒說，對許多年輕醫護來說，「顧小孩」往往是能不能留下來的重要關鍵，豐原醫院推出全台醫院少見的育兒支持制度，員工子女出生起36個月內，每月可領1,500-3,000元補助，今年並將成立公托中心，讓需要輪班的護理人員接送更方便，減少家庭與工作的拉扯。

　除了薪資與家庭支持，醫院也努力讓醫護「上班不要那麼累」，透過智慧醫療系統導入，包括看診智慧導航、AI病歷工具、急診預警系統與醫材自動化管理等，減少繁瑣文書與重複作業，讓醫護把時間留給病人，也留給自己。

此外，豐原醫院也同步擴大徵才，釋出護理人員、主治醫師、照服員及各醫事人員等多項職缺 ，李永恒表示，在完整薪資與獎勵制度下，去年與前年同期比較，護理人員離職率下降居部立區域醫院之冠，顯示人員留任率提升；另一方面，新進護理人員工作第2年年薪可達百萬元，希望讓更多願意投入醫療照護人才，看見穩定又有發展性的未來。

　　

☆健康新聞不漏接，按讚追蹤粉絲頁
☆更多重要醫藥新聞訊息，請上自由健康網

不用抽 不用搶 現在用APP看新聞 保證天天中獎　 點我下載APP　 按我看活動辦法

相關新聞

發燒新聞

網友回應

載入中