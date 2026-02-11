豐原醫院除了年終 再加碼1.2億元紅包

豐原醫院福利升級！除年終獎金外再加碼發出1.2億激勵獎金慰勞員工。（豐原醫院提供）

〔記者歐素美／台中報導〕春節將近，不少上班族最關心的就是年終獎金，衛生福利部豐原醫院今年給員工的過年紅包，明顯比往年更厚實，除了部立醫院依考核規定提供每人1至1.5個月年終獎金外，今年首度再加發平均4.5個月特別激勵獎勵金，全院共發出高達1.2億元，豐原醫院院長李永恒更加碼喊出，年後舉辦的春酒將人人有獎，獎項總價值逾200萬元，讓員工士氣為之一振。

李永恒指出，這波加碼是整體制度調整的一環，除基本薪資外，另有考績獎金、夜班津貼、進階與單位津貼、年資加給等，並設有獎助學金、新進簽約獎金等措施，同時提供宿舍、員工健康檢查與就醫優惠，讓員工在工作之餘，生活也能被照顧。

請繼續往下閱讀...

李永恒說，對許多年輕醫護來說，「顧小孩」往往是能不能留下來的重要關鍵，豐原醫院推出全台醫院少見的育兒支持制度，員工子女出生起36個月內，每月可領1,500-3,000元補助，今年並將成立公托中心，讓需要輪班的護理人員接送更方便，減少家庭與工作的拉扯。

除了薪資與家庭支持，醫院也努力讓醫護「上班不要那麼累」，透過智慧醫療系統導入，包括看診智慧導航、AI病歷工具、急診預警系統與醫材自動化管理等，減少繁瑣文書與重複作業，讓醫護把時間留給病人，也留給自己。

此外，豐原醫院也同步擴大徵才，釋出護理人員、主治醫師、照服員及各醫事人員等多項職缺 ，李永恒表示，在完整薪資與獎勵制度下，去年與前年同期比較，護理人員離職率下降居部立區域醫院之冠，顯示人員留任率提升；另一方面，新進護理人員工作第2年年薪可達百萬元，希望讓更多願意投入醫療照護人才，看見穩定又有發展性的未來。

☆健康新聞不漏接，按讚追蹤粉絲頁。

☆更多重要醫藥新聞訊息，請上自由健康網。

不用抽 不用搶 現在用APP看新聞 保證天天中獎 點我下載APP 按我看活動辦法