健康網》陳志金自揭：戴呼吸器睡覺24年 頻繁停止呼吸

奇美醫院加護醫學部醫師陳志金表示，自己有睡眠呼吸中止症，戴著呼吸器睡覺已長達24年。（圖取自粉專「Icu醫生陳志金」）

〔健康頻道／綜合報導〕打鼾代表睡得沉？大錯特錯！奇美醫院加護醫學部醫師陳志金在臉書粉專「Icu醫生陳志金」表示，自己會打呼，有睡眠呼吸中止症。每小時呼吸停止36次，血氧最低76%。我每晚都戴著戴陽壓呼吸器（CPAP）睡覺，已經24年。同時，「打鼾不只影響自身健康，也是摧毀婚姻的無形之手。」

陳志金說明，一般人認為「打鼾的人睡得很好、睡得很熟」、「打鼾只是吵枕邊人睡覺而已，對自己的健康都沒有影響」，這些全是錯誤的觀念。

陳志金提醒，鼾聲如雷的人，很可能患有「睡眠呼吸中止症」：睡眠時不斷的發生呼吸停止、缺氧、中斷睡眠，不僅高血壓、腦中風、心肌梗塞比一般人高3-4倍，也比較容易發生交通事故；尤其是職業駕駛，更是危險。

理論上也會猝死：睡夢中就離世了。一整天昏昏沈沈、記憶力變差、坐著就打瞌睡、工作效率變差、學習效率也變差、脾氣也不太好！當然也會增加「失智」的風險。

打鼾更是摧毀婚姻生活的「重要殺手」。以前英國有個非正式的統計：打鼾占了離婚理由的1/4！雖然數據稍嫌誇大，也道出了不少夫妻是因為另一半打鼾，而失和的無奈！

打鼾如何影響婚姻與自己的健康

1. 鼾聲：首先是「如雷的鼾聲」，如果先生讓太太先睡、或是太太戴耳塞都沒辦法忍受的話，或是小孩一直被吵醒，先生就會被打入冷宮自己睡！少了睡前的枕邊話，夫妻溝通或許就會出問題了。更別說每次在看電影、火車上、高鐵上、飛機上，先生那巨大鼾聲所來帶的異樣眼光！

2. 口臭：因為打鼾會張口呼吸，口乾、少了口水的滋潤，就容易有口臭，引起太太小孩的嫌惡。

3. 記性差：因為反覆缺氧、睡眠不斷被中斷，記性就會變差，經常忘東忘西：忘了結婚紀念日、忘了買醬油回來、出門忘了帶鑰匙、上廁所忘了沖水、忘了接小孩。當太太的能不生氣嗎？

4. 我沒睡：每一次話講到一半，先生就呼呼大睡！看電視、看電影的時候也是一樣，什麼情趣都沒有了！明明就已經在打鼾了，還說：「我沒睡，我只是閉目養神」！這個就是夫妻經常會吵架的原因！其實，有在打呼，就表示先生已經睡著了！但是，為何先生總是說：「我沒睡，你講的話，我都還有聽到一些」？原來，在那短短幾分鐘內，先生已經睡睡醒醒好幾次了！偶爾還是會聽到外界的聲音，所以他會以為自己沒睡著。

所以，很多病人也經常以為自己是失眠，無法入睡！其實，這些病人都有睡著，只是每次可能都只睡不到一分鐘就醒來了，「感覺上」就會以為自己睡不著。

5. 夜尿：一個晚上，先生起來尿尿好幾次，昏昏欲睡、馬桶又沒瞄好，搞得浴室臭氣熏天！其實這是就因為缺氧，夜間的抗利尿激素分泌減少，造成小便製造量增加所致！

6. 床上表現：好不容易有一次先生沒有倒頭呼呼大睡，太太等到的卻是「軟趴趴」的失望！要記得，睡眠呼吸中止症也會造成勃起功能障礙，影嚮「性福」喔！

7. 停止呼吸：其實，最令太太擔心害怕的，就是「那一口氣，吸不上來的死寂」！觀察仔細的太太，其實最關心的並不是打鼾聲太吵，而是在沒有鼾聲（停止呼吸）的時候，那種擔心先生隨時會「斷氣」的害怕與無助！

我每次在睡眠門診，看太太們帶著「心不甘情不願」的老公來的時候，我都還要兼做婚姻治療師！首先，我一定會請老公向老婆致謝，感謝她救了他一命！

接下來，我在講解時，總是會看到太太站在老公背後，拼命的點頭、比讚，有些還會濕了眼眶，就好像多年的委曲，終於找到知音了的感覺！

最後，我當然希望，在太太的支持之下，先生可以戴陽壓呼吸器治療，找回「無聲有息」的睡眠，同時改善全家人的睡眠，也改善夫妻間的關係。

所以，當你發現枕邊人會打鼾的時候，不要只是把到趕去另一間房間或公園去睡，你應該要帶他去看睡眠專科醫師！「枕邊人打呼，不可輕忽。」

