健康 > 男女老幼 > 兩性生殖

健康網》妳也常跑廁所？ 醫揭女性頻尿3大隱形殺手

2026/02/24 14:21

不少女性只要遇到較寒冷的天氣，就會頻跑廁所。示意圖，圖中人物與新聞無關。（圖取自shutterstock）



〔健康頻道／綜合報導〕頻尿並非老人專有的困擾，年輕的女性也常遇上；若你時常受到頻尿所苦，記得看看是否有3個隱形殺手正在威脅你的泌尿系統。

台北內湖三總泌尿科主治醫師江佩璋在臉書粉專「江佩璋醫師．泌尿專科」表示，天氣變冷的時候，門診裡年輕女性來診的人數明顯增加。她們坐下來的第一句話常常是：「江醫師，我昨天開始小便有點痛，最主要是不停地想跑廁所，晚上也一直起來」

江佩璋表示，冬天反而是泌尿道感染的「旺季」。尤其是辦公室裡的妳，久坐不動加上怕冷少喝水，膀胱裡的細菌，就像在開溫暖的派對一樣。天冷，大家都不想離開溫暖的椅子去廁所，這一「憋」，就讓膀胱過度伸展，保護層也跟著變脆弱了。

冬天有三個隱形的殺手，正在威脅妳的泌尿系統：

1. 「溫水煮青蛙」的久坐：天冷大家都不想動，加上穿著緊身保暖褲襪。骨盆底的循環變差了，肌肉也僵硬了，膀胱長期處於高壓狀態，免疫力自然下降。

2. 「濃縮」的危機：很多女生因為怕冷、怕跑廁所而少喝水。江佩璋比喻，「如果水管裡的水流不夠大，淤泥是不是就沖不走？」正常的排尿其實是一種物理性的「沖刷」，能帶走剛入侵的細菌。水喝不夠，膀胱就成了恆溫、營養的細菌培養皿。

3. 被忽略的「黃金15分鐘」：冬天溫暖的被窩很舒服，但親密行為後，千萬不要因為怕冷就倒頭大睡。機械性的摩擦容易將細菌帶入尿道，這時候的「事後排尿」，是妳最重要的第一道防線。

江佩璋表示，醫療技術講求精準，但照顧身體要講求「順勢」。順著身體的需求，該喝水就喝溫水，該上廁所就披件外套去。工作再忙，也沒有健康重要。

