不想洗腎也怕月亮臉？ 狼瘡腎炎新治療拚「保腎功能＋減類固醇」

病友雯雯獻花給台大免疫風濕過敏科主任李克仁，表達謝意。（記者羅碧攝）

〔記者羅碧／台北報導〕狼瘡性腎炎是全身性紅斑狼瘡（SLE）最嚴重的併發症之一。臨床統計顯示，約有5至6成紅斑狼瘡病友一生中會併發腎炎，若腎臟反覆發炎，恐造成不可逆損傷，增加慢性腎臟病甚至洗腎風險；衛福部新核准的標靶生物製劑，可與標準治療併用，可幫助活動性狼瘡腎炎病患達到「提升完全腎臟反應率」以及「類固醇逐步減量」的雙治療目標。

國際權威治療指引針對狼瘡腎炎訂下的雙治療目標。（中華民國風濕病醫學會提供）

中華民國風濕病醫學會理事長暨台大醫院免疫風濕過敏科科主任李克仁指出，全身性紅斑狼瘡（SLE）好發於15-45歲育齡女性，女性發病率為男性的9倍。病友在應該要追求夢想的花樣年華，卻被迫展開一場與自身免疫系統的漫長戰爭，持續與類固醇等各式藥物為伍，以壓制免疫系統對內臟的攻擊。

請繼續往下閱讀...

病友雯雯現身說法表示，20歲出頭發病時一度抗拒治療，直到併發嚴重的狼瘡性腎炎，腹水嚴重到如同懷孕、尿蛋白尿數值高達一萬多（正常是每日小於500毫克），類固醇最多吃到12顆，李克仁除了開類固醇、免疫抑制劑治療外，連化學針也用上了，後來建議她加上新標靶生物製劑，尿蛋白數值即降到1000毫克左右，類固醇從最多吃到12顆也已大幅減少到只要吃1顆，不久後，也許還可再減成半顆。

中華民國思樂醫之友協會理事凃秀蕊表示，期盼新標靶治療藥物能納入健保給付。（記者羅碧攝）

李克仁指出，紅斑性狼瘡本質上是一場免疫系統「認錯對象」的內戰。當原本防禦外敵的軍隊因反轉矛頭攻擊自身而產生的「自體抗體」隨血液流經負責過濾全身廢物的腎臟時，會如同淤泥般卡在精密的濾網（腎絲球）中引發發炎。當發炎反覆發生，腎臟組織將面臨不可逆的硬化與纖維化；病友最終將走向洗腎一途，對生活品質造成巨大打擊。

林口長庚紀念醫院風濕過敏免疫科醫師蔡昀臻指出，在臨床診間，醫師評估的是尿蛋白與腎功能等「保命指標」；但對於正值追求夢想年紀的女性病友而言，長期服用類固醇所帶來的外觀改變，才是身心最艱難的試煉。類固醇雖是壓制免疫大軍攻擊腎臟的救命藥，但長期使用往往伴隨月亮臉、水牛肩、腹部脂肪堆積、皮膚變薄等外觀變化，更隱藏著骨質疏鬆、糖尿病及高血壓等慢性病隱憂。

病友雯雯（右）和李克仁醫師說明治療經過。（記者羅碧攝）

蔡昀臻強調，「過往病友常陷入「不吃藥怕洗腎、吃藥怕變形」的深淵中，在健康與美貌之間痛苦掙扎。隨著新治療方式獲核准，治療目標已從單純「保腎」進化到「保品質」。類固醇減量不再是遙不可及的夢想，病友不再需要面對殘酷的單選題，而是能真正實現「療效」與「生活品質」雙達標的幸福人生。

中華民國思樂醫之友協會理事凃秀蕊表示，她也是病友，雯雯的故事絕非特例，因為在台灣每兩位紅斑性狼瘡病友中，就有一位會面臨狼瘡腎炎，病友們最害怕的是「尿蛋白與肌酸酐超標」以及「洗腎」，害怕自己成為家人的負擔；目前新標靶生物製劑仍需自費，未來期盼政策端能聽見病友的需求納入健保，確保多元用藥的選擇自由，也鼓勵病友主動跟主治醫師討論治療策略，積極配合醫囑，都有機會與狼瘡和平共存，重返幸福人生道路。

林口長庚醫院風濕過敏免疫科醫師蔡昀蓁說明，病友常陷入「不吃藥怕洗腎，吃藥怕變形」的兩難中。（記者羅碧攝）

病友雯雯（左起）、李克仁醫師、蔡昀蓁醫師及病友凃秀蕊，希望狼瘡腎炎新標靶生物製劑能納入健保給付，嘉惠更多病友。（記者羅碧攝）

☆健康新聞不漏接，按讚追蹤粉絲頁。

☆更多重要醫藥新聞訊息，請上自由健康網。

不用抽 不用搶 現在用APP看新聞 保證天天中獎 點我下載APP 按我看活動辦法