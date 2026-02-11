自由電子報
健康醫療
健康首頁 新聞現時批 醫療急先鋒 名醫專家 名人健康事 抗老養生 男女老幼 傷病癌症 心理精神 護眼顧齒 自由健康粉絲團自由健康粉絲團
自由影音
即時 熱門 政治 軍武 社會 生活 健康 國際 地方 蒐奇
財富自由 財經 娛樂 藝文 汽車 時尚 體育 3 C 評論 玩咖 食譜 地產 專區 服務
自由電子報 APP 自由電子報粉絲團 自由電子報 Line 熱門新訊
頻道logo
限制級
您即將進入之新聞內容 需滿18歲 方可瀏覽。
未滿18歲
或不同意本條款離開離開
我同意
我已年滿18歲進入進入
根據「電腦網路內容分級處理辦法」修正條文第六條第三款規定，已於網站首頁或各該限制級網頁，依台灣網站分級推廣基金會規定作標示。 台灣網站分級推廣基金會（TICRF）網站：http://www.ticrf.org.tw
健康 > 傷病癌症 > 三高慢性病

遠洋漁船50歲船員海上休克 遠距醫療火線救援

2026/02/11 15:19

高榮急診醫師利用遠距離視訊觀察及了解急症病人的病情，並提供緊急處置方針。（高雄榮總提供）

高榮急診醫師利用遠距離視訊觀察及了解急症病人的病情，並提供緊急處置方針。（高雄榮總提供）

〔記者許麗娟／高雄報導〕華偉漁業集團1名50歲遠洋漁船船員，2月1日在海上航程時，因腹痛、血壓驟降至66/40 mmHg，出現四肢冰冷、呼吸困難等休克徵象。高雄榮民總醫院遠距醫療照護中心及急診醫護即時介入，透過醫囑先穩定病情，待船隻就近停靠帛琉港口後，經當地醫護評估並搭機返台治療，順利救回一命。

高雄榮總指出，華偉漁業自2025年起與高雄榮總合作建立遠距醫療機制。事件發生後，船方立即通報並啟動船舶遠距醫療機制，由醫院遠距醫療照護中心結合急診專科醫師團隊即時介入，透過遠距醫療系統遠端掌握病情，指示船上人員定時回傳血壓、血氧及體溫等生命徵象，並依醫囑進行藥物、電解質補充與飲食調整，使病人在缺乏即時醫療資源的海上環境中得以暫時穩定生命徵象，成功為後續醫療轉送爭取寶貴時間。

由於病人有三高、心臟支架併服用抗凝血劑之病史，高榮團隊遠距評估仍有持續出血風險，且影響病人心臟支架之藥物使用，未儘速後送恐危及生命，隨即建議安排緊急醫療轉送，經我國駐帛琉大使館與帛琉政府等多方協調，漁船順利靠泊帛琉港口，由當地救護人員即時接手轉送至當地醫院進一步評估。

病人經當地醫師確認病況穩定並取得適航證明後，於2月4日晚間9點搭機返抵桃園中正機場，5日上午10點轉送至高雄榮總急診室，目前持續住院接受照護與觀察中。

高雄榮總表示，由於遠距醫療即時介入，使醫療團隊能在第一時間掌握病況變化，提供正確處置建議，並為跨國、跨海的醫療後送爭取黃金時間。並建議未來遠洋船隊可進一步配置血糖監測等基礎檢測設備，以強化對慢性病及高風險船員的即時健康管理，提升整體海上醫療照護安全性。

急診醫師透過遠距醫療為休克病患醫囑緊急處置。（高雄榮總提供）

急診醫師透過遠距醫療為休克病患醫囑緊急處置。（高雄榮總提供）

☆健康新聞不漏接，按讚追蹤粉絲頁
☆更多重要醫藥新聞訊息，請上自由健康網

不用抽 不用搶 現在用APP看新聞 保證天天中獎　 點我下載APP　 按我看活動辦法

相關新聞

發燒新聞

網友回應

載入中