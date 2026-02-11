遠洋漁船50歲船員海上休克 遠距醫療火線救援

高榮急診醫師利用遠距離視訊觀察及了解急症病人的病情，並提供緊急處置方針。（高雄榮總提供）

〔記者許麗娟／高雄報導〕華偉漁業集團1名50歲遠洋漁船船員，2月1日在海上航程時，因腹痛、血壓驟降至66/40 mmHg，出現四肢冰冷、呼吸困難等休克徵象。高雄榮民總醫院遠距醫療照護中心及急診醫護即時介入，透過醫囑先穩定病情，待船隻就近停靠帛琉港口後，經當地醫護評估並搭機返台治療，順利救回一命。

高雄榮總指出，華偉漁業自2025年起與高雄榮總合作建立遠距醫療機制。事件發生後，船方立即通報並啟動船舶遠距醫療機制，由醫院遠距醫療照護中心結合急診專科醫師團隊即時介入，透過遠距醫療系統遠端掌握病情，指示船上人員定時回傳血壓、血氧及體溫等生命徵象，並依醫囑進行藥物、電解質補充與飲食調整，使病人在缺乏即時醫療資源的海上環境中得以暫時穩定生命徵象，成功為後續醫療轉送爭取寶貴時間。

請繼續往下閱讀...

由於病人有三高、心臟支架併服用抗凝血劑之病史，高榮團隊遠距評估仍有持續出血風險，且影響病人心臟支架之藥物使用，未儘速後送恐危及生命，隨即建議安排緊急醫療轉送，經我國駐帛琉大使館與帛琉政府等多方協調，漁船順利靠泊帛琉港口，由當地救護人員即時接手轉送至當地醫院進一步評估。

病人經當地醫師確認病況穩定並取得適航證明後，於2月4日晚間9點搭機返抵桃園中正機場，5日上午10點轉送至高雄榮總急診室，目前持續住院接受照護與觀察中。

高雄榮總表示，由於遠距醫療即時介入，使醫療團隊能在第一時間掌握病況變化，提供正確處置建議，並為跨國、跨海的醫療後送爭取黃金時間。並建議未來遠洋船隊可進一步配置血糖監測等基礎檢測設備，以強化對慢性病及高風險船員的即時健康管理，提升整體海上醫療照護安全性。

急診醫師透過遠距醫療為休克病患醫囑緊急處置。（高雄榮總提供）

☆健康新聞不漏接，按讚追蹤粉絲頁。

☆更多重要醫藥新聞訊息，請上自由健康網。

不用抽 不用搶 現在用APP看新聞 保證天天中獎 點我下載APP 按我看活動辦法