限制級
您即將進入之新聞內容 需滿18歲 方可瀏覽。
根據「電腦網路內容分級處理辦法」修正條文第六條第三款規定，已於網站首頁或各該限制級網頁，依台灣網站分級推廣基金會規定作標示。 台灣網站分級推廣基金會（TICRF）網站：http://www.ticrf.org.tw
遠洋漁船50歲船員海上休克 遠距醫療火線救援
〔記者許麗娟／高雄報導〕華偉漁業集團1名50歲遠洋漁船船員，2月1日在海上航程時，因腹痛、血壓驟降至66/40 mmHg，出現四肢冰冷、呼吸困難等休克徵象。高雄榮民總醫院遠距醫療照護中心及急診醫護即時介入，透過醫囑先穩定病情，待船隻就近停靠帛琉港口後，經當地醫護評估並搭機返台治療，順利救回一命。
高雄榮總指出，華偉漁業自2025年起與高雄榮總合作建立遠距醫療機制。事件發生後，船方立即通報並啟動船舶遠距醫療機制，由醫院遠距醫療照護中心結合急診專科醫師團隊即時介入，透過遠距醫療系統遠端掌握病情，指示船上人員定時回傳血壓、血氧及體溫等生命徵象，並依醫囑進行藥物、電解質補充與飲食調整，使病人在缺乏即時醫療資源的海上環境中得以暫時穩定生命徵象，成功為後續醫療轉送爭取寶貴時間。
請繼續往下閱讀...
由於病人有三高、心臟支架併服用抗凝血劑之病史，高榮團隊遠距評估仍有持續出血風險，且影響病人心臟支架之藥物使用，未儘速後送恐危及生命，隨即建議安排緊急醫療轉送，經我國駐帛琉大使館與帛琉政府等多方協調，漁船順利靠泊帛琉港口，由當地救護人員即時接手轉送至當地醫院進一步評估。
病人經當地醫師確認病況穩定並取得適航證明後，於2月4日晚間9點搭機返抵桃園中正機場，5日上午10點轉送至高雄榮總急診室，目前持續住院接受照護與觀察中。
高雄榮總表示，由於遠距醫療即時介入，使醫療團隊能在第一時間掌握病況變化，提供正確處置建議，並為跨國、跨海的醫療後送爭取黃金時間。並建議未來遠洋船隊可進一步配置血糖監測等基礎檢測設備，以強化對慢性病及高風險船員的即時健康管理，提升整體海上醫療照護安全性。
☆健康新聞不漏接，按讚追蹤粉絲頁。
☆更多重要醫藥新聞訊息，請上自由健康網。
發燒新聞
網友回應