健康網》咖啡與茶這樣喝最護腦 研究揭黃金杯數 失智風險降18％

國外追蹤逾36年的大型研究發現，每天喝適量咖啡與茶，失智風險可降低18%。不過，這並非表示喝越多越好，超過黃金杯數，再多喝差異性卻未增加；示意圖。（圖取自freepik）

〔健康頻道／綜合報導〕失智症是本世紀最令人擔心的病症之一，想要預防不只生活習慣、運動須調整與配合，飲食也是一大影響關鍵。根據國外追蹤逾36年的大型研究發現，每天喝適量咖啡與茶，失智風險可降低18%。不過，這並非表示喝越多越好，研究也顯示，每天飲用2-3杯咖啡及1-2杯茶者，與最低失智症風險關聯性最佳，若再多喝，差異性卻沒有持續增加。

臉書粉專《生醫不科科：研究×生活》發文指出，1篇最新發表於頂級醫學期刊JAMA的前瞻性研究，研究團隊追蹤了超過13萬名美國成年人，最長追蹤時間達43年（追蹤中位數 36.8 年），並將茶與咖啡的攝取進行記錄對照，期間總共記錄超過1.1萬例失智症者。

請繼續往下閱讀...

研究結果顯示，與幾乎不喝咖啡與茶的人相較，喝比較多咖啡和茶（含咖啡因）的人，未來發生失智症的風險較低，而且在主觀（自覺認知退化問卷）與客觀（認知測驗）2種評估上，攝取較多茶與咖啡者，認知表現也呈現小幅更佳關聯性。

研究也進一步發現，對於降低罹患失智症「保護」最明顯的飲用量，其實並不是愈多愈好，而是每天飲用咖啡2-3 杯，每杯為237ml；茶約每天1-2 杯。只有在這個範圍內，和最低失智風險的關聯最好，喝更多差異性並無持續變大。

此外，研究並指出，如果是喝無咖啡因咖啡（decaf），顯示與失智風險或認知表現並無顯著有利關聯，研判可能是有咖啡因，才產生了保護作用。

☆健康新聞不漏接，按讚追蹤粉絲頁。

☆更多重要醫藥新聞訊息，請上自由健康網。

不用抽 不用搶 現在用APP看新聞 保證天天中獎 點我下載APP 按我看活動辦法