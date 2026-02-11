自由電子報
健康醫療
健康首頁 新聞現時批 醫療急先鋒 名醫專家 名人健康事 抗老養生 男女老幼 傷病癌症 心理精神 護眼顧齒 自由健康粉絲團自由健康粉絲團
自由影音
即時 熱門 政治 軍武 社會 生活 健康 國際 地方 蒐奇
財富自由 財經 娛樂 藝文 汽車 時尚 體育 3 C 評論 玩咖 食譜 地產 專區 服務
自由電子報 APP 自由電子報粉絲團 自由電子報 Line 熱門新訊
頻道logo
限制級
您即將進入之新聞內容 需滿18歲 方可瀏覽。
未滿18歲
或不同意本條款離開離開
我同意
我已年滿18歲進入進入
根據「電腦網路內容分級處理辦法」修正條文第六條第三款規定，已於網站首頁或各該限制級網頁，依台灣網站分級推廣基金會規定作標示。 台灣網站分級推廣基金會（TICRF）網站：http://www.ticrf.org.tw
健康 > 傷病癌症 > 三高慢性病

健康網》咖啡與茶這樣喝最護腦 研究揭黃金杯數 失智風險降18％

2026/02/11 16:49

國外追蹤逾36年的大型研究發現，每天喝適量咖啡與茶，失智風險可降低18%。不過，這並非表示喝越多越好，超過黃金杯數，再多喝差異性卻未增加；示意圖。（圖取自freepik）

國外追蹤逾36年的大型研究發現，每天喝適量咖啡與茶，失智風險可降低18%。不過，這並非表示喝越多越好，超過黃金杯數，再多喝差異性卻未增加；示意圖。（圖取自freepik）

〔健康頻道／綜合報導〕失智症是本世紀最令人擔心的病症之一，想要預防不只生活習慣、運動須調整與配合，飲食也是一大影響關鍵。根據國外追蹤逾36年的大型研究發現，每天喝適量咖啡與茶，失智風險可降低18%。不過，這並非表示喝越多越好，研究也顯示，每天飲用2-3杯咖啡及1-2杯茶者，與最低失智症風險關聯性最佳，若再多喝，差異性卻沒有持續增加。

臉書粉專《生醫不科科：研究×生活》發文指出，1篇最新發表於頂級醫學期刊JAMA的前瞻性研究，研究團隊追蹤了超過13萬名美國成年人，最長追蹤時間達43年（追蹤中位數 36.8 年），並將茶與咖啡的攝取進行記錄對照，期間總共記錄超過1.1萬例失智症者。

研究結果顯示，與幾乎不喝咖啡與茶的人相較，喝比較多咖啡和茶（含咖啡因）的人，未來發生失智症的風險較低，而且在主觀（自覺認知退化問卷）與客觀（認知測驗）2種評估上，攝取較多茶與咖啡者，認知表現也呈現小幅更佳關聯性。

研究也進一步發現，對於降低罹患失智症「保護」最明顯的飲用量，其實並不是愈多愈好，而是每天飲用咖啡2-3 杯，每杯為237ml；茶約每天1-2 杯。只有在這個範圍內，和最低失智風險的關聯最好，喝更多差異性並無持續變大。

此外，研究並指出，如果是喝無咖啡因咖啡（decaf），顯示與失智風險或認知表現並無顯著有利關聯，研判可能是有咖啡因，才產生了保護作用。

☆健康新聞不漏接，按讚追蹤粉絲頁
☆更多重要醫藥新聞訊息，請上自由健康網

不用抽 不用搶 現在用APP看新聞 保證天天中獎　 點我下載APP　 按我看活動辦法

相關新聞

發燒新聞

網友回應

載入中