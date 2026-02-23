健康網》醫：扳機指如「火車卡在山洞」治療三部曲

健立診所醫療長許芳偉解析，當你過度使用手（抓握、滑手機、做家事），肌腱發炎腫脹，「就像胖火車要通過原本的山洞，就會卡住」。示意圖。（圖取自shutterstock）

〔健康頻道／綜合報導〕手指卡住彈不回來？別硬扳，你的肌腱正在「過山洞」。健立診所醫療長、骨科醫師許芳偉在Thread「Fangwei Hsu」引用1位阿姨的案例，說明扳機指的原理與治療方式。

許芳偉表示，她收治過1名個案：阿姨驚恐地跑進來，直呼：「醫生，我的手指關節是不是脫臼了？一直發出怪聲音！」並指著手指中間的關節。

許芳偉按了一下她手掌長繭的地方，她痛得大叫。「痛在掌心，卡在手指」，這就是板機指最大的誤區。

硬派解剖學：火車過山洞

許芳偉表示，我們的手指肌腱就像一列火車，骨頭上有很多環狀韌帶像是山洞。當你過度使用手（抓握、滑手機、做家事），肌腱發炎腫脹，「胖火車要通過原本的山洞，就會卡住。」

面對扳機指三部曲

治療扳機指，許芳偉提出3項方針

休息，加上副木：急性期先讓火車停駛 。

類固醇注射：特效藥，能讓發炎消退，成功率約60%。

經皮微創鬆解（針挑）：如果反覆發作，在超音波導引下，用一根針把那個太窄的山洞（A1 滑車）挑開。沒有切口，貼個OK繃就能回家。

