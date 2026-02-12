健檢好好看》別怕脂肪肝 急性期、亞健康期可這樣吃

營養師曾建銘提醒，脂肪肝進入「急性期」（指數飆高）的時候，肝臟像受傷的工廠，不能加班；示意圖。（合成照）

〔健康頻道／綜合報導〕相信大家多少聽過「脂肪肝」一詞，卻又感到陌生。營養師曾建銘表示，​面對「肝發炎指數破千（急性期）」與「輕度脂肪肝（亞健康期）」，我們的營養策略完全不同。這不僅是「吃什麼」的問題，更是「吃多少（劑量）」的精準控制。

​​1. 急性期（指數飆高時）：重點在「減法」與「修復」；這時肝臟像受傷的工廠，不能加班。

​熱量需足夠但不過量，避免肝臟負擔。另外​蛋白質為修復原料，一般人每公斤體重吃 1g，這時要拉高到 1.2~1.5g（例如 60kg 的人要吃到 75-90g 蛋白），且優先選植物性蛋白（豆製品）以免產氨過多造成昏迷風險。

​鐵質： 必須限制，因為發炎時鐵質過高會加重肝損傷。

​2. 亞健康期（脂肪肝）：重點在「加法」與「代謝」。這階段大眾最關心，只知道要吃好的，但「量」才是逆轉關鍵。

在​十字花科蔬菜（肝臟的清潔工）中，曾建銘建議可吃花椰菜；每天至少 1 碗（約 200g） 的深綠色蔬菜，特別是綠花椰、高麗菜苗。因為裡面的「蘿蔔硫素」要達到一定濃度，才能啟動肝臟的解毒酵素。

另外，Omega-3 脂肪酸則是抗發炎滅火器，並且可考慮吃魚油。針對脂肪肝，每週建議吃2到3次深海魚（每次手掌大），或補充劑達到 EPA+DHA 濃度 2g/天 以上，臨床上才有顯著降低三酸甘油脂的效果。

另外，膳食纖維就像是體內的「吸油面紙」，幫助排便。曾建銘每天 25-35g。曾建銘建議參考這句口訣：「飯未到，菜先到，每餐蔬菜 2 個拳頭大」。這能物理性地阻擋油脂與糖分吸收，降低肝臟合成脂肪的原料。

營養師曾建銘表示，若在亞健康期，可多吃​十字花科蔬菜。示意圖，圖中人物與新聞無關。（圖取自shutterstock）

營養師曾建銘。（曾建銘提供）

