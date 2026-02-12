自由電子報
健康醫療
健康首頁 新聞現時批 醫療急先鋒 名醫專家 名人健康事 抗老養生 男女老幼 傷病癌症 心理精神 護眼顧齒 自由健康粉絲團自由健康粉絲團
自由影音
即時 熱門 政治 軍武 社會 生活 健康 國際 地方 蒐奇
財富自由 財經 娛樂 藝文 汽車 時尚 體育 3 C 評論 玩咖 食譜 地產 專區 服務
自由電子報 APP 自由電子報粉絲團 自由電子報 Line 熱門新訊
頻道logo
限制級
您即將進入之新聞內容 需滿18歲 方可瀏覽。
未滿18歲
或不同意本條款離開離開
我同意
我已年滿18歲進入進入
根據「電腦網路內容分級處理辦法」修正條文第六條第三款規定，已於網站首頁或各該限制級網頁，依台灣網站分級推廣基金會規定作標示。 台灣網站分級推廣基金會（TICRF）網站：http://www.ticrf.org.tw
健康 > 抗老養生 > 樂活飲食

健檢好好看》別怕脂肪肝 急性期、亞健康期可這樣吃

2026/02/12 09:00

營養師曾建銘提醒，脂肪肝進入「急性期」（指數飆高）的時候，肝臟像受傷的工廠，不能加班；示意圖。（合成照）

營養師曾建銘提醒，脂肪肝進入「急性期」（指數飆高）的時候，肝臟像受傷的工廠，不能加班；示意圖。（合成照）

〔健康頻道／綜合報導〕相信大家多少聽過「脂肪肝」一詞，卻又感到陌生。營養師曾建銘表示，​面對「肝發炎指數破千（急性期）」與「輕度脂肪肝（亞健康期）」，我們的營養策略完全不同。這不僅是「吃什麼」的問題，更是「吃多少（劑量）」的精準控制。

​​1. 急性期（指數飆高時）：重點在「減法」與「修復」；這時肝臟像受傷的工廠，不能加班。

​熱量需足夠但不過量，避免肝臟負擔。另外​蛋白質為修復原料，一般人每公斤體重吃 1g，這時要拉高到 1.2~1.5g（例如 60kg 的人要吃到 75-90g 蛋白），且優先選植物性蛋白（豆製品）以免產氨過多造成昏迷風險。

​鐵質： 必須限制，因為發炎時鐵質過高會加重肝損傷。

​2. 亞健康期（脂肪肝）：重點在「加法」與「代謝」。這階段大眾最關心，只知道要吃好的，但「量」才是逆轉關鍵。

在​十字花科蔬菜（肝臟的清潔工）中，曾建銘建議可吃花椰菜；每天至少 1 碗（約 200g） 的深綠色蔬菜，特別是綠花椰、高麗菜苗。因為裡面的「蘿蔔硫素」要達到一定濃度，才能啟動肝臟的解毒酵素。

另外，Omega-3 脂肪酸則是抗發炎滅火器，並且可考慮吃魚油。針對脂肪肝，每週建議吃2到3次深海魚（每次手掌大），或補充劑達到 EPA+DHA 濃度 2g/天 以上，臨床上才有顯著降低三酸甘油脂的效果。

另外，膳食纖維就像是體內的「吸油面紙」，幫助排便。曾建銘每天 25-35g。曾建銘建議參考這句口訣：「飯未到，菜先到，每餐蔬菜 2 個拳頭大」。這能物理性地阻擋油脂與糖分吸收，降低肝臟合成脂肪的原料。

營養師曾建銘表示，若在亞健康期，可多吃​十字花科蔬菜。示意圖，圖中人物與新聞無關。（圖取自shutterstock）

營養師曾建銘表示，若在亞健康期，可多吃​十字花科蔬菜。示意圖，圖中人物與新聞無關。（圖取自shutterstock）

營養師曾建銘。（曾建銘提供）

營養師曾建銘。（曾建銘提供）

☆健康新聞不漏接，按讚追蹤粉絲頁
☆更多重要醫藥新聞訊息，請上自由健康網

不用抽 不用搶 現在用APP看新聞 保證天天中獎　 點我下載APP　 按我看活動辦法

相關新聞

發燒新聞

網友回應

載入中