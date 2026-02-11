自由電子報
健康醫療
健康首頁 新聞現時批 醫療急先鋒 名醫專家 名人健康事 抗老養生 男女老幼 傷病癌症 心理精神 護眼顧齒 自由健康粉絲團自由健康粉絲團
自由影音
即時 熱門 政治 軍武 社會 生活 健康 國際 地方 蒐奇
財富自由 財經 娛樂 藝文 汽車 時尚 體育 3 C 評論 玩咖 食譜 地產 專區 服務
自由電子報 APP 自由電子報粉絲團 自由電子報 Line 熱門新訊
頻道logo
限制級
您即將進入之新聞內容 需滿18歲 方可瀏覽。
未滿18歲
或不同意本條款離開離開
我同意
我已年滿18歲進入進入
根據「電腦網路內容分級處理辦法」修正條文第六條第三款規定，已於網站首頁或各該限制級網頁，依台灣網站分級推廣基金會規定作標示。 台灣網站分級推廣基金會（TICRF）網站：http://www.ticrf.org.tw
健康 > 抗老養生 > 樂活飲食

春節飲食注意！營養師推薦「年菜準備3原則」輕鬆上桌

2026/02/11 12:38

過年除夕圍爐，美食與健康都要兼顧。（AI模擬，彰基提供）

過年除夕圍爐，美食與健康都要兼顧。（AI模擬，彰基提供）

〔記者湯世名／彰化報導〕農曆春節將屆，民眾都在為年菜準備而煩惱。彰化基督教醫院膳食營養部營養師柯淑貞指出，過年時期是家人團聚的美好時光，吃吃喝喝免不了，美食與健康往往難以兼顧；建議年菜準備可採取「規劃菜單、3低1高、營養均衡」為原則，正確選擇年節食品，採買合適菜量，善用健康烹調搭配方法，自我控制食量才能健康快樂過好年。

柯淑貞指出，年菜應適度採買，過年菜色多樣，吃足會太飽脹、腸胃負擔大、過多熱量攝取，吃不完又成負擔。柯淑貞建議，應盡量原型食物如玉米、南瓜、魚、雞、豬肉、黃豆毛豆、新鮮蔬菜等，並輔以低油、低鹽、低糖及高纖烹調「3低1高」為原則。

柯淑貞進一步說明，優先選擇蒸、滷、烤、涼拌等低油料理，少用油煎、油炸，肉類去皮、去肥再吃，湯品先撈去浮油再喝，或少喝湯改以白開水取代；減少調味料如鹽、醬油、沙茶醬、甜麵醬，多利用食物香味如蔥、薑、蒜、香菜、芹菜、香菇、九層塔等；避開含糖飲料、手搖飲，多喝水或無糖茶。用地瓜、玉米、馬鈴薯、南瓜或糙米飯等原型食物又富含膳食纖維食物取代白飯或麵食。

此外，進食掌握餐盤比例，將餐盤分成1/2蔬菜，1/4全穀雜糧類，1/4豆魚蛋肉類。注意進餐順序，先吃蔬菜或豆魚蛋肉類，最後再吃全榖雜糧米飯類。

另外還有地雷零食區，她建議應少吃零食、糖果、堅果及肉乾、魷魚絲等高糖高油高鹽零食，能不吃最好或自我設定控制量，例如一湯匙。此外過年大魚大肉後，也應維持規律運動習慣，飯後最好散步15至30分鐘，每周150分鐘。

過年大魚大肉，飯後最好散步15至30分鐘。（AI模擬，彰基提供）

過年大魚大肉，飯後最好散步15至30分鐘。（AI模擬，彰基提供）

營養師建議年菜準備可採「規劃菜單、3低1高、營養均衡」為原則。（AI模擬，彰基提供）

營養師建議年菜準備可採「規劃菜單、3低1高、營養均衡」為原則。（AI模擬，彰基提供）

☆健康新聞不漏接，按讚追蹤粉絲頁
☆更多重要醫藥新聞訊息，請上自由健康網

不用抽 不用搶 現在用APP看新聞 保證天天中獎　 點我下載APP　 按我看活動辦法

相關新聞

發燒新聞

網友回應

載入中