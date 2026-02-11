春節飲食注意！營養師推薦「年菜準備3原則」輕鬆上桌

過年除夕圍爐，美食與健康都要兼顧。（AI模擬，彰基提供）

〔記者湯世名／彰化報導〕農曆春節將屆，民眾都在為年菜準備而煩惱。彰化基督教醫院膳食營養部營養師柯淑貞指出，過年時期是家人團聚的美好時光，吃吃喝喝免不了，美食與健康往往難以兼顧；建議年菜準備可採取「規劃菜單、3低1高、營養均衡」為原則，正確選擇年節食品，採買合適菜量，善用健康烹調搭配方法，自我控制食量才能健康快樂過好年。

柯淑貞指出，年菜應適度採買，過年菜色多樣，吃足會太飽脹、腸胃負擔大、過多熱量攝取，吃不完又成負擔。柯淑貞建議，應盡量原型食物如玉米、南瓜、魚、雞、豬肉、黃豆毛豆、新鮮蔬菜等，並輔以低油、低鹽、低糖及高纖烹調「3低1高」為原則。

柯淑貞進一步說明，優先選擇蒸、滷、烤、涼拌等低油料理，少用油煎、油炸，肉類去皮、去肥再吃，湯品先撈去浮油再喝，或少喝湯改以白開水取代；減少調味料如鹽、醬油、沙茶醬、甜麵醬，多利用食物香味如蔥、薑、蒜、香菜、芹菜、香菇、九層塔等；避開含糖飲料、手搖飲，多喝水或無糖茶。用地瓜、玉米、馬鈴薯、南瓜或糙米飯等原型食物又富含膳食纖維食物取代白飯或麵食。

此外，進食掌握餐盤比例，將餐盤分成1/2蔬菜，1/4全穀雜糧類，1/4豆魚蛋肉類。注意進餐順序，先吃蔬菜或豆魚蛋肉類，最後再吃全榖雜糧米飯類。

另外還有地雷零食區，她建議應少吃零食、糖果、堅果及肉乾、魷魚絲等高糖高油高鹽零食，能不吃最好或自我設定控制量，例如一湯匙。此外過年大魚大肉後，也應維持規律運動習慣，飯後最好散步15至30分鐘，每周150分鐘。

過年大魚大肉，飯後最好散步15至30分鐘。（AI模擬，彰基提供）

營養師建議年菜準備可採「規劃菜單、3低1高、營養均衡」為原則。（AI模擬，彰基提供）

