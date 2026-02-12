限制級
您即將進入之新聞內容 需滿18歲 方可瀏覽。
根據「電腦網路內容分級處理辦法」修正條文第六條第三款規定，已於網站首頁或各該限制級網頁，依台灣網站分級推廣基金會規定作標示。 台灣網站分級推廣基金會（TICRF）網站：http://www.ticrf.org.tw
健康網》吃火鍋別直接丟冬粉！ 多做1步驟 吸油量少30％
〔健康頻道／綜合報導〕許多人吃火鍋時喜歡加冬粉，以為熱量低又健康，不知若直接丟下鍋，可能吃下整鍋油。營養師曾建銘表示，如果將乾冬粉直接丟進紅油火鍋或滷味湯汁裡，毛細現象瞬間會把湯裡的油脂和鹽分吸得乾乾淨淨。提醒下鍋前多做1步驟，先用溫水將冬粉泡發15分鐘，然後再放入湯鍋，冬粉就沒有多餘空間去吸油跟鹽，也可讓吸油量足足減少30%。
曾建銘於臉書專頁「吃對營養所｜建銘營養師」發文分享，診間患者詢問，為了減重吃火鍋不敢點烏龍麵，特地換成冬粉，結果吃完不僅臉腫，體重還更重。對此，他解釋，麵條雖然製作時有加鹽，但表面相對光滑，油跟湯通常是「掛」在外面。冬粉卻如同一塊「乾掉的海綿」，它是從內而外將湯汁吸飽飽，以為是攝取澱粉，其實是在「吃固體的火鍋湯底」。
請繼續往下閱讀...
2招變成穩糖減脂神隊友
想要把冬粉變成減脂神隊友，曾建銘建議，應掌握以下挑對製品、正確烹調2重點：
●挑選前了解成分：純綠豆澱粉煮完偏灰黃、很 Q，且GI 值低，這才是減脂相對較佳的選擇。至於馬鈴薯或木薯澱粉製品顏色死白、一煮就軟爛，這類冬粉吸水吸油特別快，吃完血糖也升得快。提醒購買前先看成分表，載明綠豆製的才買。
●烹調時預防性補水：冬粉下鍋前，先用溫水泡發15分鐘。當冬粉的孔隙被乾淨的水填滿了，像穿了一層防水衣，之後再放進湯鍋，就沒有多餘的空間去吸油脂與鹽分。
吃冬粉搭配蛋白質不易餓
此外，曾建銘也補充，冬粉含水量高，體積雖然大，但消化極快。因此，吃冬粉一定要配蛋白質，加顆蛋、點份嫩豆腐或瘦肉片都是好選擇，蛋白質能增加食物在胃裡的留存時間，才不會容易餓。
☆健康新聞不漏接，按讚追蹤粉絲頁。
☆更多重要醫藥新聞訊息，請上自由健康網。
發燒新聞
網友回應