健康 > 抗老養生 > 樂活飲食

健康網》吃火鍋別直接丟冬粉！ 多做1步驟 吸油量少30％

2026/02/12 11:36

營養師曾建銘提醒，如果將乾冬粉直接丟進紅油火鍋或滷味湯汁裡，毛細現象會瞬間把湯裡的油脂和鹽分吸得乾乾淨淨。（資料照）

〔健康頻道／綜合報導〕許多人吃火鍋時喜歡加冬粉，以為熱量低又健康，不知若直接丟下鍋，可能吃下整鍋油。營養師曾建銘表示，如果將乾冬粉直接丟進紅油火鍋或滷味湯汁裡，毛細現象瞬間會把湯裡的油脂和鹽分吸得乾乾淨淨。提醒下鍋前多做1步驟，先用溫水將冬粉泡發15分鐘，然後再放入湯鍋，冬粉就沒有多餘空間去吸油跟鹽，也可讓吸油量足足減少30%。

曾建銘於臉書專頁「吃對營養所｜建銘營養師」發文分享，診間患者詢問，為了減重吃火鍋不敢點烏龍麵，特地換成冬粉，結果吃完不僅臉腫，體重還更重。對此，他解釋，麵條雖然製作時有加鹽，但表面相對光滑，油跟湯通常是「掛」在外面。冬粉卻如同一塊「乾掉的海綿」，它是從內而外將湯汁吸飽飽，以為是攝取澱粉，其實是在「吃固體的火鍋湯底」。

2招變成穩糖減脂神隊友

想要把冬粉變成減脂神隊友，曾建銘建議，應掌握以下挑對製品、正確烹調2重點：

挑選前了解成分：純綠豆澱粉煮完偏灰黃、很 Q，且GI 值低，這才是減脂相對較佳的選擇。至於馬鈴薯或木薯澱粉製品顏色死白、一煮就軟爛，這類冬粉吸水吸油特別快，吃完血糖也升得快。提醒購買前先看成分表，載明綠豆製的才買。

烹調時預防性補水：冬粉下鍋前，先用溫水泡發15分鐘。當冬粉的孔隙被乾淨的水填滿了，像穿了一層防水衣，之後再放進湯鍋，就沒有多餘的空間去吸油脂與鹽分。

吃冬粉搭配蛋白質不易餓

此外，曾建銘也補充，冬粉含水量高，體積雖然大，但消化極快。因此，吃冬粉一定要配蛋白質，加顆蛋、點份嫩豆腐或瘦肉片都是好選擇，蛋白質能增加食物在胃裡的留存時間，才不會容易餓。

