自由電子報
健康醫療
健康首頁 新聞現時批 醫療急先鋒 名醫專家 名人健康事 抗老養生 男女老幼 傷病癌症 心理精神 護眼顧齒 自由健康粉絲團自由健康粉絲團
自由影音
即時 熱門 政治 軍武 社會 生活 健康 國際 地方 蒐奇
財富自由 財經 娛樂 藝文 汽車 時尚 體育 3 C 評論 玩咖 食譜 地產 專區 服務
自由電子報 APP 自由電子報粉絲團 自由電子報 Line 熱門新訊
頻道logo
限制級
您即將進入之新聞內容 需滿18歲 方可瀏覽。
未滿18歲
或不同意本條款離開離開
我同意
我已年滿18歲進入進入
根據「電腦網路內容分級處理辦法」修正條文第六條第三款規定，已於網站首頁或各該限制級網頁，依台灣網站分級推廣基金會規定作標示。 台灣網站分級推廣基金會（TICRF）網站：http://www.ticrf.org.tw
健康 > 男女老幼 > 銀髮長照

北醫創齡機構啟用 助長者重拾生活能力

2026/02/11 12:44

台北市政府委託北醫大經營「北醫創齡小規模多功能機構」今日開幕。（記者林志怡攝）

台北市政府委託北醫大經營「北醫創齡小規模多功能機構」今日開幕。（記者林志怡攝）

〔記者林志怡／台北報導〕長照3.0今（2026）年正式啟動，逐步轉型為預防失能的整合照護模式。台北市政府委託北醫大經營「北醫創齡小規模多功能機構」今（11）日開幕，北醫創齡機構主任陳素珍指出，機構目前可收容60名長者，並有4個夜宿床位。第一階段先開放30個名額，目前收托個案數已達到26人，夜宿床位則預計在下半年啟用。

北醫大董事長陳瑞杰說，台灣已經邁入超高齡化社會，面對人口快速高齡化，長照應呼應長者根本需求，從「復能」邁向「賦能」，創齡不只要把年齡延伸，還要讓人的生活更有意義，生命更有價值，北醫創齡機構不只要成為長者第二個家，也要成為社會穩定的中堅力量。

此外，北醫大附醫暨北醫創齡機構院長施俊明說，北醫創齡機構不只要讓高齡者健康，還要讓高齡者更健康，並結合北醫大、北醫大附醫的優勢，融入「數位、創新、賦能」的概念，協助長者恢復與維持社交能力、身體功能，並在此基礎上進一步提升。

北醫創齡機構主任陳素珍指出，北醫創齡機構屬於小規模多機能機構，台北市社會局核定可收托人數為60人，另有4個夜宿床位，去年年底先開放第一階段申請，釋出30個名額，目前已收托26名長者，其中包括5位90歲以上長者，年齡最高者已經97歲，而目前收托個案最高失能等級為7級。

陳素珍提到，透過參與機構活動，長輩也可以增加與人的互動，延緩其失能狀態，北醫創齡機構設有廚房、香草花園等，讓長輩一反平時被照顧的角色，透過灌溉這些香草園與收成的過程重拾信心，廚房更是最好的復健室，備餐過程中可以訓練高階執行功能、動態平衡與咀嚼等。

不過，陳素珍說，很多家屬在照顧長輩時會有「彌補心態」，什麼事都想要幫長輩做好，無形中反而剝奪了長輩發揮某些能力的可能性，有些長輩被送來機構時，只能依賴輪椅行動，但透過機構的專業訓練與協助，仍有機會恢復自行行走的能力，機構有一位80多歲長輩經過近1個月的訓練後，目前已經恢復到可以使用單手拐杖慢慢移動的狀態。

☆健康新聞不漏接，按讚追蹤粉絲頁
☆更多重要醫藥新聞訊息，請上自由健康網

不用抽 不用搶 現在用APP看新聞 保證天天中獎　 點我下載APP　 按我看活動辦法

相關新聞

發燒新聞

網友回應

載入中