長期搬重物致椎間盤突出 PRP注射：不開刀新選擇

越南籍男子（左）深受背部與下肢劇痛之苦，在接受神經外科醫師劉要儒（右）治療後，疼痛大幅緩解，已能重回正常工作與生活。（小港醫院提供）

〔記者許麗娟／高雄報導〕1名越南籍工人因長期從事粗重體力工作，導致脊椎椎間盤受損，常感到背部和下肢劇痛、麻木，經檢查為腰椎椎間盤突出，但患者不願開刀，因此選擇以「高解析度超音波導引椎間盤內注射」 ，將自體高濃度血小板血漿（PRP）注射啟動人體修復，改善疼痛與症狀。

高雄市立小港醫院神經外科醫師劉要儒指出，工人因腰椎椎間盤突出疼痛，首次就醫時，只能彎著腰、一跛一跛地前進，甚至痛到食不下嚥、輾轉難眠。

椎間盤突出的患者可能遭遇背部或頸部疼痛、放射性疼痛（從背部或頸部向下或向上延伸）、麻木感、肌肉無力，以及活動受限等症狀。劉要儒表示，治療方式有藥物保守治療、背架、復健、打針注射治療和手術等選擇，新式的高解析度超音波導引椎間盤內注射」，為不願動刀或身體條件不適合手術的患者，在傳統治療與手術之間的新選擇。

劉要儒說明，「高解析度超音波導引椎間盤內注射」是使用自體高濃度血小板血漿促進椎間盤修復再生，透過高轉速離心技術，從患者自身血液中提取富含生長因子的血小板血漿，藉由高解析度超音波導引，精確注射到受損的椎間盤內促進組織修復和再生，有效改善椎間盤受損引起的症狀。

高解析度超音波導引椎間盤內注射主要適用於慢性椎間盤突出，經藥物或復健治療3至6個月效果仍不佳者、輕至中度脊椎退化，且伴隨神經壓迫症狀，以及因慢性疾病或身體條件因素，不適合全身麻醉的高齡患者。

劉要儒提醒，此治療方案需自費，每次注射約2萬多至3萬，1個療程需注射2-3次，療程數及適應症因人而異，非所有患者都適合，須由醫師審慎評估。

神經外科醫師劉要儒示範高解析度超音波導引椎間盤內注射。在超音波即時監測下，針對受損區域進行精準處置，有效減少不必要的組織傷害。（小港醫院提供）

