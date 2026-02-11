自由電子報
健康醫療
健康首頁 新聞現時批 醫療急先鋒 名醫專家 名人健康事 抗老養生 男女老幼 傷病癌症 心理精神 護眼顧齒 自由健康粉絲團自由健康粉絲團
自由影音
即時 熱門 政治 軍武 社會 生活 健康 國際 地方 蒐奇
財富自由 財經 娛樂 藝文 汽車 時尚 體育 3 C 評論 玩咖 食譜 地產 專區 服務
自由電子報 APP 自由電子報粉絲團 自由電子報 Line 熱門新訊
頻道logo
限制級
您即將進入之新聞內容 需滿18歲 方可瀏覽。
未滿18歲
或不同意本條款離開離開
我同意
我已年滿18歲進入進入
根據「電腦網路內容分級處理辦法」修正條文第六條第三款規定，已於網站首頁或各該限制級網頁，依台灣網站分級推廣基金會規定作標示。 台灣網站分級推廣基金會（TICRF）網站：http://www.ticrf.org.tw
健康 > 抗老養生 > 運動復健

長期搬重物致椎間盤突出 PRP注射：不開刀新選擇

2026/02/11 12:47

越南籍男子（左）深受背部與下肢劇痛之苦，在接受神經外科醫師劉要儒（右）治療後，疼痛大幅緩解，已能重回正常工作與生活。（小港醫院提供）

越南籍男子（左）深受背部與下肢劇痛之苦，在接受神經外科醫師劉要儒（右）治療後，疼痛大幅緩解，已能重回正常工作與生活。（小港醫院提供）

〔記者許麗娟／高雄報導〕1名越南籍工人因長期從事粗重體力工作，導致脊椎椎間盤受損，常感到背部和下肢劇痛、麻木，經檢查為腰椎椎間盤突出，但患者不願開刀，因此選擇以「高解析度超音波導引椎間盤內注射」 ，將自體高濃度血小板血漿（PRP）注射啟動人體修復，改善疼痛與症狀。

高雄市立小港醫院神經外科醫師劉要儒指出，工人因腰椎椎間盤突出疼痛，首次就醫時，只能彎著腰、一跛一跛地前進，甚至痛到食不下嚥、輾轉難眠。

椎間盤突出的患者可能遭遇背部或頸部疼痛、放射性疼痛（從背部或頸部向下或向上延伸）、麻木感、肌肉無力，以及活動受限等症狀。劉要儒表示，治療方式有藥物保守治療、背架、復健、打針注射治療和手術等選擇，新式的高解析度超音波導引椎間盤內注射」，為不願動刀或身體條件不適合手術的患者，在傳統治療與手術之間的新選擇。

劉要儒說明，「高解析度超音波導引椎間盤內注射」是使用自體高濃度血小板血漿促進椎間盤修復再生，透過高轉速離心技術，從患者自身血液中提取富含生長因子的血小板血漿，藉由高解析度超音波導引，精確注射到受損的椎間盤內促進組織修復和再生，有效改善椎間盤受損引起的症狀。

高解析度超音波導引椎間盤內注射主要適用於慢性椎間盤突出，經藥物或復健治療3至6個月效果仍不佳者、輕至中度脊椎退化，且伴隨神經壓迫症狀，以及因慢性疾病或身體條件因素，不適合全身麻醉的高齡患者。

劉要儒提醒，此治療方案需自費，每次注射約2萬多至3萬，1個療程需注射2-3次，療程數及適應症因人而異，非所有患者都適合，須由醫師審慎評估。

神經外科醫師劉要儒示範高解析度超音波導引椎間盤內注射。在超音波即時監測下，針對受損區域進行精準處置，有效減少不必要的組織傷害。（小港醫院提供）

神經外科醫師劉要儒示範高解析度超音波導引椎間盤內注射。在超音波即時監測下，針對受損區域進行精準處置，有效減少不必要的組織傷害。（小港醫院提供）

☆健康新聞不漏接，按讚追蹤粉絲頁
☆更多重要醫藥新聞訊息，請上自由健康網

不用抽 不用搶 現在用APP看新聞 保證天天中獎　 點我下載APP　 按我看活動辦法

相關新聞

發燒新聞

網友回應

載入中