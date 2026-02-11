大腸癌為何難治？ 免疫細胞竟分「內鬼」與「好警察」

大腸直腸癌免疫治療常遇瓶頸，新研究發現腫瘤內調節性 T 細胞分化為「內鬼」與「好警察」兩類，為未來精準治療提供新方向。示意圖。（圖取自shutterstock）

〔編譯陳成良／綜合報導〕癌症免疫治療在多數癌症中奏效，但大腸直腸癌卻常常「打不動」，長年讓醫師傷透腦筋。美國頂尖癌症中心最新研究終於解開謎團：關鍵不在免疫細胞的多寡，而在於其中混進了幫腫瘤做事的「內鬼」。

過去醫學界普遍認為，腫瘤內的「調節性T細胞」（Treg）越多，代表免疫反應被壓制、癌症越難治。但臨床數據卻顯示，大腸癌剛好相反，Treg 較多的患者反而存活較久。這個困擾科學家多年的「免疫悖論」，如今有了答案。原來，這些細胞不全是壞人，其中一派是保護身體的「好警察」，另一派才是真正的「內鬼」。

據科學新聞網站《Science Daily》報導，這項由美國斯隆凱特琳癌症中心（MSK）進行的研究，近期發表於權威期刊《免疫》（Immunity）。研究團隊透過精密的小鼠模型與人類腫瘤樣本分析發現，大腸癌內的調節性T細胞並非鐵板一塊，而是分為「抑癌組」與「促癌組」兩個功能完全相反的亞型。

研究發現，屬於「抑癌組」的好細胞主要分佈在腫瘤周圍的健康組織，它們會分泌訊號（IL-10）來壓制發炎反應，防止腫瘤藉由發炎擴大勢力。當這群好細胞存在時，腫瘤生長速度明顯變慢；反之，若將它們移除，腫瘤反而會失控狂長。

精準抓內鬼 治療新方向

至於躲在腫瘤內部的，則是真正的「內鬼」。這群壞細胞表面帶有一種特殊的蛋白質標記「CCR8」，它們的主要工作是壓制體內最強的抗癌戰士（CD8+ T細胞），讓免疫系統無法發揮作用。實驗證實，只要精準清除這群「內鬼」，腫瘤就會縮小。

這項發現解釋了為何過去「一網打盡」的治療策略往往失效，因為連幫忙打仗的「好警察」也一起犧牲了。研究第一作者黃曉（Xiao Huang，音譯）博士強調，未來的治療策略必須更精準，目標是「只殺內鬼，保留好人」。目前全球已有多項臨床試驗正在測試針對 CCR8 的抗體藥物，這套新邏輯有望為目前卡關的大腸癌治療，提供新的突圍方向。

