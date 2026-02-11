自由電子報
健康醫療
健康首頁 新聞現時批 醫療急先鋒 名醫專家 名人健康事 抗老養生 男女老幼 傷病癌症 心理精神 護眼顧齒 自由健康粉絲團自由健康粉絲團
自由影音
即時 熱門 政治 軍武 社會 生活 健康 國際 地方 蒐奇
財富自由 財經 娛樂 藝文 汽車 時尚 體育 3 C 評論 玩咖 食譜 地產 專區 服務
自由電子報 APP 自由電子報粉絲團 自由電子報 Line 熱門新訊
頻道logo
限制級
您即將進入之新聞內容 需滿18歲 方可瀏覽。
未滿18歲
或不同意本條款離開離開
我同意
我已年滿18歲進入進入
根據「電腦網路內容分級處理辦法」修正條文第六條第三款規定，已於網站首頁或各該限制級網頁，依台灣網站分級推廣基金會規定作標示。 台灣網站分級推廣基金會（TICRF）網站：http://www.ticrf.org.tw
健康 > 抗老養生 > 運動復健

天氣變冷膝蓋痛 強化大腿肌肉力量3招式

2026/02/11 10:16

延緩退化性膝關節炎，衛福部嘉義醫院復健科醫師羅嘉元示範坐姿抬腿肌力運動。（嘉義醫院提供）

延緩退化性膝關節炎，衛福部嘉義醫院復健科醫師羅嘉元示範坐姿抬腿肌力運動。（嘉義醫院提供）

〔記者丁偉杰／嘉義報導〕天氣變冷，退化性膝關節炎患者疼痛嚴重時寸步難行，影響到生活品質。衛福部嘉義醫院復健科醫師羅嘉元指出，患者應強化大腿肌肉力量，以延緩退化性膝關節炎，同時調整生活習慣，避免長時間蹲跪姿勢，並控制體重減少膝關節負擔，都是避免膝關節過早退化的方法。

一位70多歲老婦近來感到走路一段時間後膝蓋痠痛，久坐站起來時會更痛，上下樓梯關節不順情形，起初她不以為意，認為多休息即能緩解，但天氣變冷，雙膝更是不聽使喚，不僅疼痛加劇更造成關節活動度受限，寸步難行影響到生活品質。日前經羅嘉元醫師安排X光檢查，診斷為退化性膝關節炎。

羅嘉元表示，退化性膝關節炎是指關節軟骨因長期使用、磨損或受傷而逐漸變薄甚至消失，導致骨頭彼此摩擦形成骨刺，關節變形失去彈性而引發疼痛、僵硬與活動度受限等現象；常見造成膝關節退化原因包括年齡增加、長期過度使用、膝蓋受過傷及體重過重。

羅嘉元說，退化性膝關節炎常見症狀除了膝蓋疼痛以外，還可能出現起床或久坐站起來時特別僵硬、關節發炎積水導致彎曲角度受限，更嚴重者會有膝關節變形（O型腿）及攣縮合併大腿肌肉萎縮。

退化性膝關節炎的治療方法可以服用消炎止痛藥來緩解發炎和腫脹所帶來的疼痛；物理治療方面可以使用儀器治療；穿戴護膝並減少膝關節的過度使用；嚴重的患者也可以藉由超音波導引增生療法注射來改善症狀。

他提供以下三項方法教大家強化大腿肌肉力量，以延緩退化性膝關節炎。

「坐姿抬腿肌力運動」：坐在平穩的椅子上，左、右腿輪流伸直抬高，足部勾起，維持用力10秒，輪流做10次。

無法久坐的患者可以採取「平躺抬腿肌力運動」：平躺在床上，大腿伸直抬高45度並足部勾起，維持用力10秒，左、右腳輪流做10次。

「壓毛巾肌力運動」：平躺在床上，在膝關節下方墊一個毛巾捲，大腿用力將毛巾捲往下壓維持10秒後放鬆，雙腳輪流做10次。

衛福部嘉義醫院復健科醫師羅嘉元示範平躺抬腿肌力運動。（嘉義醫院提供）

衛福部嘉義醫院復健科醫師羅嘉元示範平躺抬腿肌力運動。（嘉義醫院提供）

衛福部嘉義醫院復健科醫師羅嘉元示範壓毛巾肌力運動。（嘉義醫院提供）

衛福部嘉義醫院復健科醫師羅嘉元示範壓毛巾肌力運動。（嘉義醫院提供）

☆健康新聞不漏接，按讚追蹤粉絲頁
☆更多重要醫藥新聞訊息，請上自由健康網

不用抽 不用搶 現在用APP看新聞 保證天天中獎　 點我下載APP　 按我看活動辦法

相關新聞

發燒新聞

網友回應

載入中