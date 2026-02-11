自由電子報
健康醫療
健康首頁 新聞現時批 醫療急先鋒 名醫專家 名人健康事 抗老養生 男女老幼 傷病癌症 心理精神 護眼顧齒 自由健康粉絲團自由健康粉絲團
自由影音
即時 熱門 政治 軍武 社會 生活 健康 國際 地方 蒐奇
財富自由 財經 娛樂 藝文 汽車 時尚 體育 3 C 評論 玩咖 食譜 地產 專區 服務
自由電子報 APP 自由電子報粉絲團 自由電子報 Line 熱門新訊
頻道logo
限制級
您即將進入之新聞內容 需滿18歲 方可瀏覽。
未滿18歲
或不同意本條款離開離開
我同意
我已年滿18歲進入進入
根據「電腦網路內容分級處理辦法」修正條文第六條第三款規定，已於網站首頁或各該限制級網頁，依台灣網站分級推廣基金會規定作標示。 台灣網站分級推廣基金會（TICRF）網站：http://www.ticrf.org.tw
健康 > 抗老養生 > 樂活飲食

擁有龍「馬」好精神 營養師教您2技巧、3健康年菜上桌

2026/02/11 10:24

家家戶戶團圓吃年夜飯，營養師黃家莚分享3道健康年菜，讓大家吃得安心又健康。（中醫大新竹附醫提供）

家家戶戶團圓吃年夜飯，營養師黃家莚分享3道健康年菜，讓大家吃得安心又健康。（中醫大新竹附醫提供）

〔記者廖雪茹／新竹報導〕馬年又稱「赤馬年」，象徵活力、熱情與行動力。年節將近，家家戶戶準備年夜飯，但過年進補不一定要大魚大肉，營養師提供兩個技巧：「高蛋白多蔬菜」和「減少油鹽糖」，並分享3道健康年菜，讓大家過年補氣不長胖，吃得安心又健康。

中國醫藥大學新竹附設醫院營養師黃家莚表示，技巧一：「高蛋白多蔬菜」。蔬菜富含膳食纖維與礦物質，有助於腸胃蠕動，讓便祕不纏身、腸道有精神，同時也能穩定血糖、增加飽足感。技巧二：「減少油鹽糖」，像炸過的糖醋魚、高脂肪的梅干焢肉、筍乾豬腳等；可改以清蒸、烤、汆燙方式取代油炸或紅燒，並減少調味料使用，降低水腫、血壓與血糖控制不佳的風險。

營養師黃家莚教大家3道健康年菜，讓團圓圍爐也能吃得無負擔！

第一道是【蔥鹽雞胸】：清爽補氣、活力滿分。選用去皮雞胸肉入菜，雞胸肉屬於高蛋白、低脂肪食材，有助於維持肌肉量與體力。搭配富含維生素 A、B、C 及鎂、鋅、銅等礦物質的青蔥，其中含硫化合物具抗氧化作用，幫助增強免疫力。作法將鍋中加入水及少量鹽巴煮滾後，將雞胸肉汆燙至熟並切片，拌入蔥絲與少量香油，簡單調味就能吃出食材原味，清爽不油膩。

第二道是【彩椒素干貝】：解油解膩、腸道順暢。杏鮑菇富含多醣體與膳食纖維，且含有多醣體及三萜類、兒茶素等植化素，用來取代干貝，搭配富含維生素A、C、茄紅素與類黃酮的彩椒可協助對抗自由基、降低氧化壓力，是一道營養美味熱量低的佳餚。作法將杏鮑菇切1.5公分厚的圓片，表面可刻上十字花紋，下鍋乾煎至微金黃，再加入少量橄欖油及切片彩椒快炒，最後以鹽調味即可。

第三道【白菜菇菇鮮魚鍋】：象徵團圓圍爐、暖心暖胃。選擇清爽鍋物更能減少負擔，選擇低脂、高蛋白的魚類入菜，海鮮中富含 Omega-3 多元不飽和脂肪酸，具抗發炎作用，有助於維持免疫力與心血管健康。搭配香菇、鴻喜菇、雪白菇等多種菇類，不僅提升風味，也增加維生素 B 群與維生素 D 攝取，幫助提振精神、維持好活力。作法以洗淨切好的大白菜鋪底，加入魚片、菇類及喜歡的蔬菜配料，使用清昆布湯底，小火煮熟即可，避免過多調味，保留食材原味。

營養師黃琳惠（左）、黃家莚（右）教大家2個技巧，並分享3道健康年菜，過年進補無負擔。（中醫大新竹附醫提供）

營養師黃琳惠（左）、黃家莚（右）教大家2個技巧，並分享3道健康年菜，過年進補無負擔。（中醫大新竹附醫提供）

☆健康新聞不漏接，按讚追蹤粉絲頁
☆更多重要醫藥新聞訊息，請上自由健康網

不用抽 不用搶 現在用APP看新聞 保證天天中獎　 點我下載APP　 按我看活動辦法

相關新聞

發燒新聞

網友回應

載入中