擁有龍「馬」好精神 營養師教您2技巧、3健康年菜上桌

家家戶戶團圓吃年夜飯，營養師黃家莚分享3道健康年菜，讓大家吃得安心又健康。（中醫大新竹附醫提供）

〔記者廖雪茹／新竹報導〕馬年又稱「赤馬年」，象徵活力、熱情與行動力。年節將近，家家戶戶準備年夜飯，但過年進補不一定要大魚大肉，營養師提供兩個技巧：「高蛋白多蔬菜」和「減少油鹽糖」，並分享3道健康年菜，讓大家過年補氣不長胖，吃得安心又健康。

中國醫藥大學新竹附設醫院營養師黃家莚表示，技巧一：「高蛋白多蔬菜」。蔬菜富含膳食纖維與礦物質，有助於腸胃蠕動，讓便祕不纏身、腸道有精神，同時也能穩定血糖、增加飽足感。技巧二：「減少油鹽糖」，像炸過的糖醋魚、高脂肪的梅干焢肉、筍乾豬腳等；可改以清蒸、烤、汆燙方式取代油炸或紅燒，並減少調味料使用，降低水腫、血壓與血糖控制不佳的風險。

營養師黃家莚教大家3道健康年菜，讓團圓圍爐也能吃得無負擔！

第一道是【蔥鹽雞胸】：清爽補氣、活力滿分。選用去皮雞胸肉入菜，雞胸肉屬於高蛋白、低脂肪食材，有助於維持肌肉量與體力。搭配富含維生素 A、B、C 及鎂、鋅、銅等礦物質的青蔥，其中含硫化合物具抗氧化作用，幫助增強免疫力。作法將鍋中加入水及少量鹽巴煮滾後，將雞胸肉汆燙至熟並切片，拌入蔥絲與少量香油，簡單調味就能吃出食材原味，清爽不油膩。

第二道是【彩椒素干貝】：解油解膩、腸道順暢。杏鮑菇富含多醣體與膳食纖維，且含有多醣體及三萜類、兒茶素等植化素，用來取代干貝，搭配富含維生素A、C、茄紅素與類黃酮的彩椒可協助對抗自由基、降低氧化壓力，是一道營養美味熱量低的佳餚。作法將杏鮑菇切1.5公分厚的圓片，表面可刻上十字花紋，下鍋乾煎至微金黃，再加入少量橄欖油及切片彩椒快炒，最後以鹽調味即可。

第三道【白菜菇菇鮮魚鍋】：象徵團圓圍爐、暖心暖胃。選擇清爽鍋物更能減少負擔，選擇低脂、高蛋白的魚類入菜，海鮮中富含 Omega-3 多元不飽和脂肪酸，具抗發炎作用，有助於維持免疫力與心血管健康。搭配香菇、鴻喜菇、雪白菇等多種菇類，不僅提升風味，也增加維生素 B 群與維生素 D 攝取，幫助提振精神、維持好活力。作法以洗淨切好的大白菜鋪底，加入魚片、菇類及喜歡的蔬菜配料，使用清昆布湯底，小火煮熟即可，避免過多調味，保留食材原味。

營養師黃琳惠（左）、黃家莚（右）教大家2個技巧，並分享3道健康年菜，過年進補無負擔。（中醫大新竹附醫提供）

