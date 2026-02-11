自由電子報
健康 > 傷病癌症 > 癌症腫瘤

圍爐注意！火鍋熱湯潛藏 沉默殺手癌症危機

2026/02/11 09:46

火鍋煮熱的食物或湯品撈起或盛出，要靜置一至三分鐘，用嘴唇輕觸測試，確定不燙口再食用。（記者張軒哲攝）

火鍋煮熱的食物或湯品撈起或盛出，要靜置一至三分鐘，用嘴唇輕觸測試，確定不燙口再食用。（記者張軒哲攝）

〔記者張軒哲／台中報導〕農曆春節將至，親朋好友團聚，熱騰騰的火鍋與暖胃的熱湯常是餐敘主角。台中慈濟醫院胸腔外科醫師翁任康提醒：享受溫暖幸福的同時，要注意「趁熱吃」、「趁熱喝」的飲食習慣，可能暗藏陷阱，恐大幅提升罹患沉默殺手－「食道癌」風險。

翁任康指出，根據臨床觀察，台食道癌死亡率居高不下，其中一個重要的致病因子，正是眾人普遍喜愛「趁熱吃」、「趁熱喝」的飲食文化。特別是寒冷冬季或歡樂春節圍爐時，習慣搭配滾燙的火鍋料或熱湯，很多人都是吹個一兩口氣，就呼呼送入口中，看似暖心的小動作，卻直接灼傷食道黏膜。

翁任康解釋，食道是連接咽喉與胃的通道，食道黏膜相當脆弱且敏感，能承受的溫度有限。當吃下溫度超過65度的食物或飲品時，黏膜細胞就會受到「熱傷害」。雖然黏膜有強大的自我修復能力，但如果是經常、反覆灼傷，例如每天喝超過65度的熱湯、熱茶，或習慣直接吃剛從火鍋撈起的食材，食道黏膜就會處於不斷「傷害—修復—再傷害」的過程而慢性發炎。

翁任康強調，許多國際研究已證實，高溫飲品與食道癌間存在明確的相關性，煮熱的食物或湯品撈起或盛出，要靜置一至三分鐘，用嘴唇輕觸測試，確定不燙口再食用，火鍋湯底雖然美味，但反覆熬煮後鈉含量會增高，建議適量並在湯品略微放涼後再細細品嘗。此外，菸、酒、檳榔也是食道癌的高危險因子，熱燙飲食又兼著抽菸、喝酒、嚼檳榔，可以說是危險疊加，務必小心。

