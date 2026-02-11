春節熬夜打麻將久坐憋尿 當心泌尿道出毛病

醫師建議過年打牌不憋尿，降低細菌感染風險。（民眾提供）

〔記者湯世名／彰化報導〕春節歡喜過年時刻，少不了大魚大肉，久坐玩線上遊戲或打牌、打麻將也是一大樂事，不過泌尿科醫師提醒，過年期間長時間打牌、打麻切勿憋尿，以免長時間沒有尿尿，尿液積在體內，細菌在泌尿道中繁殖引發急性膀胱炎、血尿或腎臟發炎等泌尿系統疾病。建議打牌時每1、2個小時即起身活動，不憋尿超過3、4個小時，並適量補充水分以增加排尿，降低細菌感染風險。

彰化秀傳醫院泌尿科醫師王志仁指出，均衡飲食為原則，適量蛋白質的攝取，充足的營養能提升身體免疫力；另外要減少鹽的攝取量，避免長期高鹽分造成腎臟負擔，煮菜可改用蔥、薑、蒜、辣椒、等調味來彌補鹹度不足，使用自然新鮮的食材，少吃加工食品，也避免餐餐吃火鍋，因為湯內隱藏著過高的鹽跟鉀，心血管疾病或腎功能不好的人要盡量少喝。

此外，飲酒過量會造成身體免疫力變差，甚至衍生酒駕危險，另外酒精因為會利尿，攝護腺肥大或膀胱過動的患者貪杯後會讓頻尿、夜尿的情況惡化，導致春節狂歡過後更無法好好休息補眠，生活品質變差。

他指出，民眾春節出遠門，怕路上塞車，上車前無論有沒有尿意，都先去上廁所，中間遇到休息站也要把握機會去排尿，不要憋尿。另外像打麻將、打牌或跟親戚聊天時，尿意感來了該上就去上，憋尿憋久了容易膀胱炎。

除了前述所提不要憋尿，也應多補充開水，讓尿液流通，泌尿道能有足夠的水分沖刷，帶走細菌，就能減少感染的機率。另外每隔半小時，起身活動一下筋骨，讓骨盆得到休息和放鬆，避免久坐造成肌肉緊繃。

