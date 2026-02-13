自由電子報
健康 > 心理精神

健康網》邊吃邊滑手機＝沒真的吃飯 醫：有壓力反而吃更多

2026/02/13 13:12

現代人壓力大，常邊吃邊滑手機，專家表示，這樣的行為讓大腦在吃飯時仍維持高度警覺，壓力反而吃進更多；圖為情境照。（圖取自freepik）

現代人壓力大，常邊吃邊滑手機，專家表示，這樣的行為讓大腦在吃飯時仍維持高度警覺，壓力反而吃進更多；圖為情境照。（圖取自freepik）

〔健康頻道／綜合報導〕現代人壓力大，連吃飯都常分心，邊吃邊滑手機或處理事情，無法好好吃飯。桃園文新診所院長戴曉芙提醒，這種進食方式，讓大腦在吃飯時仍維持高度警覺，吃完一餐後，壓力並沒有下降，更會影響飽足感的判斷。換句話說，不專心吃飯，容易吃進過多食物。

專心吃飯，可以成為日常的減壓練習。戴曉芙在粉絲專頁「Dr.戴曉芙丨耳鼻喉 x 生活醫學觀察所」發文分享，很多人吃飯時，並沒有真正把注意力放在吃飯本身。一邊滑手機、一邊回訊息、一邊想著工作或煩惱，食物只是被快速送進嘴裡，卻很少被真正感受。這種進食方式，讓大腦吃完一餐後，壓力沒有下降，反而容易持續累積。

戴曉芙表示，長期處在分心進食的狀態，不只影響飽足感的判斷，也會讓吃飯變成一種習慣性、甚至情緒性的反射動作，而不是身體真正需要的補充與休息。近年的研究發現，透過正念相關的練習，例如冥想、身體覺察與專注進食等，能有效降低主觀壓力感受。

她提到，在2017年發表於《Obesity》的研究顯示，接受8週完整正念減壓訓練的參與者，在壓力感受與自我覺察上有所改善。這類研究讓我們看到，當注意力能夠回到當下經驗時，壓力感受往往會隨之下降。她建議，在日常生活中，不妨從吃飯開始練習。

戴曉芙進一步說明，不需要特殊技巧，只要做到幾件事即可，包括，將手機暫時放下、專心看著盤中的食物，接著慢慢咀嚼，感受味道與口感，同時，留意吞嚥的節奏與身體的反應。這樣的做法，可以讓吃飯這件事，重新成為一天中少數能讓注意力回到身體的時刻。

戴曉芙總結，專心吃飯不是為了追求某種飲食方法，而是讓大腦在忙碌的一天中，得到一段休息的時間。

