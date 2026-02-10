台中醫院攜手市醫師公會 打造高效轉診平台、強化失智照護

黃元德院長（中）與王博正理事長（右）、林恆立副理事長共同打造健康台灣深耕計畫建置高效轉診資訊平台，強化超高齡社會下失智症患者整合照顧模式。（記者蔡淑媛攝）（記者蔡淑媛攝）

〔記者蔡淑媛／台中報導〕部立台中醫院與中市醫師公會今（10）日簽訂「健康台灣深耕計畫」合作備忘錄（MOU），分別由院長黃元德與公會理事長王博正代表簽署，將建置高效轉診資訊平台，建立院所綠色通道，快速轉診、掛號、查閱檢驗報告，落實醫療分級，整合在地診所與區域醫院資源，建置高效轉診資訊平台，強化超高齡社會下失智症患者整合照顧模式。

黃元德表示，配合健康台灣深耕計畫，與醫師公會合作建置「資訊整合平台」與「失智症照護網」，落實每個人的健康跟平權，醫事公會擁有最多的基層醫療群，現在區域社區醫院做有效連結，可落實醫療分級。

請繼續往下閱讀...

黃元德說，過去醫院與基層診所有轉診障礙，資訊無法即時連結、較難追蹤，未來建立高效轉診資訊平台，讓院所資訊及病人緊密結合，讓醫療資源有效運用，節省醫師人力負擔，不再讓民眾舟車勞頓，避免耽誤病情，目前台灣深耕計畫已經獲得政府核定，完成招標作業，最快3月下旬能上線。

王博正指出，台灣邁入超高齡化社會，落實失智症照護是雙方合作的重點目標，基層醫師是發現失智症狀的第一線，透過與台中醫院的垂直整合，能讓疑似病例快速進入診斷與治療程序。

台中市醫師公會副理事長林恆立表示，健康台灣深耕計畫85家合約診所，第1階段與台中醫院合作建置資訊平台，提升市民醫療品質，第2階段亮點則是進行失智失聰長者篩檢，由於失聰會減少神經迴路刺激，增加未來失智風險增高，因此針對台中市65歲以上中重度的失聰病人，全市50幾家耳鼻喉科診所進行篩檢，提早發現患者，透過綠色通道轉介給台中醫院進一步做核磁共振等篩檢及治療，待病情穩定後回到診所追蹤。

☆健康新聞不漏接，按讚追蹤粉絲頁。

☆更多重要醫藥新聞訊息，請上自由健康網。

不用抽 不用搶 現在用APP看新聞 保證天天中獎 點我下載APP 按我看活動辦法