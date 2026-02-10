自由電子報
健康 > 傷病癌症 > 癌症腫瘤

健康網》免疫療法大突破！「體內生成CAR-T」17種癌末有新希望

2026/02/10 20:40

中醫大附醫與長聖生技研發，全球首創「EXO 001靶向外泌體平台」，可直接在體內編程T細胞，生成具多靶向辨識能力的奈米抗體CAR-T細胞，中醫大附醫院長周德陽（中）指出，僅胰臟癌較為棘手，另17種癌末病人皆可受惠。（中醫大附醫提供）

〔健康頻道／綜合報導〕中國醫藥大學附設醫院（中醫大附醫）與長聖生技研發，全球首創「EXO 001靶向外泌體平台」，可直接在體內編程T細胞，生成具多靶向辨識能力的奈米抗體CAR-T細胞，中醫大附醫院長周德陽指出，僅胰臟癌較為棘手，另17種癌末病人皆可受惠。

周德陽表示，現行CAR-T細胞治療無論自體或異體，皆需仰賴繁瑣且耗時的體外細胞製程，對病程進展快速的實體癌患者而言，往往緩不應急，且仍面臨免疫排斥、製造失敗與成本高昂等現實限制。EXO 001的核心設計，則是讓外泌體成為「體內免疫訓練的載體」，為現在臨床試驗中CAR 001之進階版。

健保署自2023年11月起將單一療程要價819萬元的CAR-T細胞免疫治療納入健保給付，截至今年1月底，已核准 90例個案，健保支應藥費近7.3億元。周德陽指出，自體CAR T細胞因個人化 、昂貴且耗時但效力時間長，新療法若順利取得藥證上市，成本大幅降低，原比第一、二代CAR-T費用低。

而異體CAR T細胞具可標準化製備和隨拿即用優勢但有排斥風險和效力時間短而活體CAR T技術因為可在病人體內直接編程其T細胞成為CAR T細胞可以被認為同時具有自體和異體CAR T的優勢。

中醫大附醫團隊於大腸直腸癌、胰臟癌、惡性腦瘤與卵巢癌等多種實體腫瘤小鼠模型中證實，靜脈注射EXO 001可在體內有效生成CAR-T細胞，並成功滲透腫瘤微環境，顯著抑制腫瘤生長，延長存活時間達2-3倍，部分動物更出現癌細胞完全消失、長期無復發的成果。周德陽說，一個療程為4劑，往往有很好效果。

周德陽指出，EXO 001靶向外泌體平台於多項實體癌動物實驗中展現顯著療效，甚至完全清除癌細胞，為癌末治療帶來全新策略。本研究成果已獲國際權威期刊《Advanced Science》於2026年1月接受刊登，並取得美國等多國專利，技術已完成技轉，目前正進行製程開發與臨床試驗籌備，預計最快於明年初啟動臨床試驗，應用於大腸直腸癌、胰臟癌、惡性腦瘤與卵巢癌等實體癌患者，為末期癌症治療帶來嶄新希望。

