健康 > 抗老養生 > 樂活飲食

健康網》一喝咖啡就心悸 醫：身體早就告訴你答案

2026/02/19 06:21

有人喝咖啡會心悸、會亢奮。台北榮總遺傳優生科主任張家銘表示，真正決定咖啡因去留的地方，在肝臟，而並不在大腦；圖為情境照。（圖取自freepik）

有些人喝咖啡會心悸、會亢奮。台北榮總遺傳優生科主任張家銘表示，真正決定咖啡因去留的地方，在肝臟，而並不在大腦；圖為情境照。（圖取自freepik）

〔健康頻道／綜合報導〕其實，一杯咖啡可以看懂身體的節奏。台北榮總遺傳優生科主任張家銘表示，喝咖啡這件事，有些人一喝就心跳變快、整個人坐不太住；有些人喝完反而覺得精神穩定、事情做得更順。

張家銘於臉書專頁「基因醫師張家銘」發文指出，咖啡因這個分子很老實，它不會演戲。它只是把身體裡正在運轉的狀態，用一種很直接的方式攤開來給我們看。

因此，張家銘認為，咖啡真的不只是拿來提神的。很多時候，它更像是一個提醒，讓我們知道現在的代謝能力夠不夠，神經系統還能不能跟上現在的生活節奏。真正決定咖啡因去留的地方，在肝臟，而並不在大腦。

咖啡因進到身體後，會先跑去大腦，暫時佔住腺苷受體（Adenosine receptor）。這個受體本來是用來告訴大腦「累了、該休息了」。一旦被咖啡因佔住，大腦就會以為自己還很有精神。

張家銘說，接下來，就看肝臟處理得快不快。酵素效率好，咖啡因很快被分解，清醒一下就結束，身體自然回到平衡；若酵素效率慢，咖啡因在體內停留時間拉長，大腦一直收不到「可以放鬆」的訊號，心跳、焦躁、睡眠品質自然就受到影響。

另外，規律運動、睡眠品質、肝臟營養支持，都會影響這個代謝酵素的表現。生活一穩定，咖啡對身體的衝擊自然就變小。在臨床上，張家銘認為，「咖啡因」其實是最貼近生活的代謝指標：

●原本對咖啡很自在，後來卻越來越敏感，常常代表身體正在累積負荷。

●喝完咖啡反而更疲倦，多半是神經系統長期處在高張狀態。

●怎麼調整都覺得不舒服，那是一個很重要的提醒，該慢下來看看整體生活節奏了。

張家銘指出，咖啡因每天都在幫我們做一個小小的分子測試。它測的是肝臟的處理能力，神經系統的穩定程度，還有生活是不是已經超過身體想要的速度。如果哪一天，這杯咖啡讓您覺得不太對勁，那不是失去什麼，而是身體在邀請您，重新調整一下自己。

