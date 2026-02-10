健康網》吃藥只喝一口水恐傷食道！ 藥師提醒5類藥別躺著吃

彰濱秀傳藥學部教學副組長洪正憲說明，藥物性食道炎是指某些藥物在吞服後停留於食道，導致食道黏膜受到刺激或損傷，引發發炎反應，提醒服藥應飲水充足；情境照。（圖取自freepik）

〔健康頻道／綜合報導〕吃藥時，千萬別圖方便乾吞，或是只喝一口水，小心恐害食道潰瘍。彰濱秀傳藥學部教學副組長洪正憲說明，藥物性食道炎是指某些藥物在吞服後停留於食道，導致食道黏膜受到刺激或損傷，引起發炎反應。常見於5大類藥物，症狀包括：胸口悶痛、胃灼熱、吞嚥困難或吞嚥疼痛、感覺卡藥、食道灼熱感，通常在服藥後幾小時到幾天內出現，尤其是吃藥沒配足水或躺臥姿勢吞藥時，更易發生，須特別留意。

洪正憲於臉書專頁「藥師洪正憲-藥就趁憲在」發文指出，藥物性食道炎是一種臨床上不可忽視的藥物副作用，常見於日常藥物中，他並進一步列出以下容易引起藥物性食道炎的5類藥物，包括：

●抗生素（Antibiotics）：部分抗生素會產生酸性，容易刺激食道，如Doxycycline屬於tetracyclines類，是最常見導致食道炎藥物之一。另，Clindamycin、Amoxicillin也曾被報告與食道不適有關。

●非類固醇消炎止痛藥（NSAIDs）：如Aspirin、Ibuprofen、Naproxen等，這類藥物可能損傷胃與食道黏膜，特別是空腹服用或有胃潰瘍病史者更需注意。

●雙磷酸鹽類藥物（Bisphosphonates）：Alendronate、Risedronate等骨鬆治療藥物，因具腐蝕性，服藥後，若未保持直立可能導致嚴重食道損傷。需搭配足量開水，並直立至少30分鐘。

●影響食道括約肌張力的藥物：某些藥物會放鬆下食道括約肌，增加胃酸逆流風險，包括：Benzodiazepines，如diazepam；Alpha-adrenergic agonists。

●其他藥物：如Ferrous sulfate（硫酸亞鐵），鐵劑可能會卡在食道造成潰瘍；Potassium chloride（氯化鉀）可能引起食道黏膜刺激。

此外，洪正憲也補充，口服化療藥物、維他命C、大顆錠狀維他命等也可能造成不適。至於如何預防藥物性食道炎，他提醒應注意以下3重點：1.每次服藥搭配至少200-250毫升的水。2.服藥後，請維持坐姿或站姿至少30分鐘。3.避免睡前服用藥物，服藥後30分鐘內不要躺下。

