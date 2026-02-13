限制級
健康網》年菜這樣吃不怕胖 營養師教戰4個要訣
〔健康頻道／綜合報導〕必吃年菜，數位營養諮詢專家錢靜蓉教戰健康吃法，記住先吃蔬菜後再食主菜，這樣可以控制熱量、增加飽足感。
錢靜蓉在臉書專頁「Emma營養師-錢靜蓉 營養保健。親子育兒。生活分享。」發文分享，面對一桌年菜，通用技巧還有不要挑菜，每種少量嚐鮮，一 要記住細嚼慢嚥，讓大腦接收到飽足訊號，吃得更舒心。至於飲酒也控制量，因為酒的熱量是很高。以下是吃年菜攻略：
●佛跳牆
選料多樣化，高蛋白食材不少，炸排骨、炸芋頭通常油脂高，建議湯不要喝，因為太多油脂，容易攝取過多熱量。倒是可以多吃裡面的海鮮、菇類。
●蘿蔔糕
用蒸或少油煎煮，可以搭配青菜。蘿蔔糕含澱粉和油脂，煎炸會增加熱量，因此建議搭配清炒或燙青菜增加飽足感。
●年糕
需要控制份量、不要單吃。年糕是精緻澱粉，容易血糖上升。建議搭配蛋白質（如蛋、魚、豆腐）或蔬菜一起吃，減緩血糖上升。
●香腸
酌取少量，可以搭配蔬菜。香腸屬於脂肪高、鈉高，單吃容易攝取過多熱量。可以切成薄片或切半，搭配炒蔬菜增加纖維。
●清蒸魚
建議保持原味，少加糖和油。魚肉高蛋白又低脂，是年菜中健康選擇之一。醬汁可用醬油、蔥薑提味即可。
●蒸蝦
可以直接蒸、少油少鹽，蝦屬於高蛋白、低脂肪。
●炒時蔬
以少油快炒，保留脆感，尤其在年節可以多吃纖維、增加飽足感，幫助消化。
●豆腐類料理
可以蒸、涼拌或燙煮。豆腐蛋白質高、脂肪低，是年菜好夥伴。
●雞肉料理
可去皮後選清蒸或滷，避免炸雞、油雞，以減少油脂攝取。
錢靜蓉表示，過年不必「忌口節食」，而是用聰明方式吃得安心又開心。
