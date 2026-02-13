自由電子報
健康醫療
健康首頁 新聞現時批 醫療急先鋒 名醫專家 名人健康事 抗老養生 男女老幼 傷病癌症 心理精神 護眼顧齒 自由健康粉絲團自由健康粉絲團
自由影音
即時 熱門 政治 軍武 社會 生活 健康 國際 地方 蒐奇
財富自由 財經 娛樂 藝文 汽車 時尚 體育 3 C 評論 玩咖 食譜 地產 專區 服務
自由電子報 APP 自由電子報粉絲團 自由電子報 Line 熱門新訊
頻道logo
限制級
您即將進入之新聞內容 需滿18歲 方可瀏覽。
未滿18歲
或不同意本條款離開離開
我同意
我已年滿18歲進入進入
根據「電腦網路內容分級處理辦法」修正條文第六條第三款規定，已於網站首頁或各該限制級網頁，依台灣網站分級推廣基金會規定作標示。 台灣網站分級推廣基金會（TICRF）網站：http://www.ticrf.org.tw
健康 > 抗老養生 > 樂活飲食

健康網》年菜這樣吃不怕胖 營養師教戰4個要訣

2026/02/13 17:46

各類年菜中，「佛跳牆」當屬最常見的料理；數位營養諮詢專家錢靜蓉表示，高蛋白食材不少，炸排骨、炸芋頭通常油脂高，建議湯少喝為妙。（資料照）

各類年菜中，「佛跳牆」當屬最常見的料理；數位營養諮詢專家錢靜蓉表示，高蛋白食材不少，炸排骨、炸芋頭通常油脂高，建議湯少喝為妙。（資料照）

〔健康頻道／綜合報導〕必吃年菜，數位營養諮詢專家錢靜蓉教戰健康吃法，記住先吃蔬菜後再食主菜，這樣可以控制熱量、增加飽足感。

錢靜蓉在臉書專頁「Emma營養師-錢靜蓉 營養保健。親子育兒。生活分享。」發文分享，面對一桌年菜，通用技巧還有不要挑菜，每種少量嚐鮮，一 要記住細嚼慢嚥，讓大腦接收到飽足訊號，吃得更舒心。至於飲酒也控制量，因為酒的熱量是很高。以下是吃年菜攻略：

●佛跳牆
選料多樣化，高蛋白食材不少，炸排骨、炸芋頭通常油脂高，建議湯不要喝，因為太多油脂，容易攝取過多熱量。倒是可以多吃裡面的海鮮、菇類。

●蘿蔔糕
用蒸或少油煎煮，可以搭配青菜。蘿蔔糕含澱粉和油脂，煎炸會增加熱量，因此建議搭配清炒或燙青菜增加飽足感。

●年糕
需要控制份量、不要單吃。年糕是精緻澱粉，容易血糖上升。建議搭配蛋白質（如蛋、魚、豆腐）或蔬菜一起吃，減緩血糖上升。

●香腸
酌取少量，可以搭配蔬菜。香腸屬於脂肪高、鈉高，單吃容易攝取過多熱量。可以切成薄片或切半，搭配炒蔬菜增加纖維。

●清蒸魚
建議保持原味，少加糖和油。魚肉高蛋白又低脂，是年菜中健康選擇之一。醬汁可用醬油、蔥薑提味即可。

●蒸蝦
可以直接蒸、少油少鹽，蝦屬於高蛋白、低脂肪。

●炒時蔬
以少油快炒，保留脆感，尤其在年節可以多吃纖維、增加飽足感，幫助消化。

●豆腐類料理
可以蒸、涼拌或燙煮。豆腐蛋白質高、脂肪低，是年菜好夥伴。

●雞肉料理
可去皮後選清蒸或滷，避免炸雞、油雞，以減少油脂攝取。

錢靜蓉表示，過年不必「忌口節食」，而是用聰明方式吃得安心又開心。

☆健康新聞不漏接，按讚追蹤粉絲頁
☆更多重要醫藥新聞訊息，請上自由健康網

不用抽 不用搶 現在用APP看新聞 保證天天中獎　 點我下載APP　 按我看活動辦法

相關新聞

發燒新聞

網友回應

載入中