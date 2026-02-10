自由電子報
健康 > 男女老幼 > 兩性生殖

健康網》私密處變黑正常嗎？ 婦科醫破除2大迷思

2026/02/10 21:18

婦產科醫師謝筱芸表示，每個人膚色不同，因此每位女性的私密處顏色自然也從淺褐、咖啡色到深色不等，應該追求「健康」而非「色號」；圖為情境照。（圖取自freepik）

〔健康頻道／綜合報導〕有高一女學生在社群平台上發問，自己經常穿較緊的褲子，再加上使用除毛刀除毛，導致私密處有點黑，其他地方都是粉嫩的，她問「這樣男生看到會不會覺得很噁心」？台中榮總婦產科醫師謝筱芸指出，「這世界給妳的身體審美壓力太大了！」私密處顏色的深淺，主要受到荷爾蒙的影響，進入青春期後，黑色素細胞自然會變得活躍，這是的關係，與任何負面標籤無關。

謝筱芸在臉書專頁「謝筱芸醫師的泌密診療室」發文分享，最近在Threads看到高一女學生的提問，她發現自己的私密處有些暗沈，她問「這樣男生看到，會不會覺得噁心？」雖然隔著螢幕，但字裡行間透出的焦慮，讓她這個「醫師阿姨」心疼了好久。

身為婦產科醫師，謝筱芸為民眾破除關於「私密處暗沈」的2大迷思：

●迷思1：私密處顏色深，代表「不正常」？

私密處顏色是成長的印記。私密處顏色的深淺，主要受到荷爾蒙的影響，進入青春期後，黑色素細胞自然會變得活躍。這與任何負面標籤都無關，更多是受遺傳、體質與成長階段影響。

●迷思2：粉紅色才是美的「標準色」？

謝筱芸表示，真相應該追求「健康」而非「色號」，同時，每個人膚色不同，私密處顏色自然也從淺褐、咖啡色到深色不等。醫學上並沒有標準色，只要沒有異常分泌物、搔癢、異味，它就是健康的。關於那些「特殊影片」中的「粉紅」，往往是濾鏡產物，切勿以不切實際的標準要求自己。

謝筱芸提醒，在這個影像傳播極快的年代，孩子們很容易因為渴望認同或對愛情的誤解，而輕易交付了身體的隱私。她想藉此呼籲，希望每個女孩都知道：妳的價值不在於誰覺得妳漂不漂亮，而在於能不能主宰自己身體，不靠他人建立信心。

