健康網》男人雄風靠「鋅」 醫：這蔬菜就有

泌尿科醫師蘇信豪表示，透過水蓮這項蔬菜，即可補充鋅。圖為美濃的水蓮。（資料照）

〔健康頻道／綜合報導〕男人要硬、要強，光靠運動不夠，還得靠「這個」！泌尿科醫師蘇信豪在臉書粉專「泌尿科蘇信豪醫師 - 鳳山李嘉文泌尿科診所」說明，​在診間常被詢問：「蘇醫師，想要重振雄風，到底要吃什麼？」其實答案可能就在我們日常的餐盤裡。像水蓮這種健康的蔬菜，不僅富含膳食纖維，更含有對男性至關重要的微量元素：「鋅」（Zinc）。

​為什麼「鋅」對男人這麼重要？

鋅在泌尿科醫師眼中，就像是身體的「發電機燃料」：

請繼續往下閱讀...

​提升生殖機能： 鋅是合成睪固酮（男性荷爾蒙）的重要原料。

​精液品質升級： 根據研究，補充足夠的鋅能增加精子的活力與數量。

​免疫與修復： 幫助傷口癒合、提升免疫力，對手術後的恢復非常有幫助。

​關於「鋅」的醫學小數據

​性功能改善： 研究顯示，對於鋅攝取不足而導致性功能障礙的患者，補充後約有 60-70% 的比例能感受到體力與性慾的改善。

​精液品質： 合理補充鋅，可使精子活動力平均提升約 15-20%。

​每日攝取量： 成年男性建議每日攝取 15 毫克（女性 12 毫克）。

蘇信豪最後總結「適量就好」！雖然「補鋅」好處多，但並非越多越好。長期過量補充（每日超過 40 毫克）可能會影響鐵與銅的吸收，甚至引發腸胃不適。建議透過天然食物如水蓮、牡蠣、南瓜子來攝取最健康！

☆健康新聞不漏接，按讚追蹤粉絲頁。

☆更多重要醫藥新聞訊息，請上自由健康網。

不用抽 不用搶 現在用APP看新聞 保證天天中獎 點我下載APP 按我看活動辦法