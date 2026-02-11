自由電子報
健康 > 抗老養生 > 樂活飲食

健康網》疲累頭暈、氣色差恐缺鐵 營養師揭飲食補鐵重點

2026/02/11 12:00

營養師彭逸珊指出，食物中的鐵質來源可分為動物性與植物性，動物性吸收率較好，如文蛤等均屬之，植物類如紅豆，只要飲食均衡就不至於缺乏；示意圖。（photoAC）

〔健康頻道／綜合報導〕經常覺得疲累、頭暈或是氣色差，可能不是睡不飽，而是身體缺鐵在抗議。對此，營養師彭逸珊指出，食物中的鐵質，可分為血基質鐵與非血基質鐵2大類，前者吸收率較好，主要來源是動物性食物；後者吸收率稍差，主要存在於植物性食物中。不過，她指出，日常只要飲食均衡，將富含鐵的食物加入菜單中，一般來說應不至於缺鐵。

2大補鐵食物來源

彭逸珊於臉書專頁「愛健康營養師 珊珊」發文表示，富含鐵的食物，可分成以下動物性與植物性來源2類。每日建議鐵質攝取量為男生10毫克、女生15毫克，建議可依照需求，從飲食補充。此外，若有補充保健品，須留意添加劑量，攝取過多對身體也是負擔。

動物性鐵來源：如豬血、鴨血、豬肝、九孔、文蛤等，看起來很台式的食材，其實都是超強補鐵好幫手，吸收率也比植物性鐵更給力。

植物性鐵來源：如黑芝麻、青仁黑豆、紅豆、紅鳳菜、紅莧菜等，只要搭配維生素的食物一起吃，能讓吸收大大加分，不吃肉的人也有好選擇。

補鐵好吸收3撇步

此外，彭逸珊也補充提供3個補鐵小撇步：

1.不與鈣質同時補充：鈣質會抑制鐵吸收，建議分開補充；例如：當餐有喝牛奶、吃優格時，建議將含鐵的保健品分配到其他餐次食用。

2.避免隨餐喝茶或咖啡：單寧酸會與鐵結合而影響其吸收，建議間隔1-2小時再喝。

3.維他命C小幫手：可隨餐搭配富含維生素C的水果，例如：芭樂、奇異果等，也可將茶、咖啡等飲品換成無濾渣的新鮮果汁。

