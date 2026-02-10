自由電子報
健康醫療
健康首頁 新聞現時批 醫療急先鋒 名醫專家 名人健康事 抗老養生 男女老幼 傷病癌症 心理精神 護眼顧齒 自由健康粉絲團自由健康粉絲團
自由影音
即時 熱門 政治 軍武 社會 生活 健康 國際 地方 蒐奇
財富自由 財經 娛樂 藝文 汽車 時尚 體育 3 C 評論 玩咖 食譜 地產 專區 服務
自由電子報 APP 自由電子報粉絲團 自由電子報 Line 熱門新訊
頻道logo
限制級
您即將進入之新聞內容 需滿18歲 方可瀏覽。
未滿18歲
或不同意本條款離開離開
我同意
我已年滿18歲進入進入
根據「電腦網路內容分級處理辦法」修正條文第六條第三款規定，已於網站首頁或各該限制級網頁，依台灣網站分級推廣基金會規定作標示。 台灣網站分級推廣基金會（TICRF）網站：http://www.ticrf.org.tw
健康 > 傷病癌症 > 三高慢性病

健康網》別再迷信理想血壓 國外網紅醫：需個別化3項評估

2026/02/10 19:21

長輩量血壓，不是一味追求「理想血壓」。巴西網紅醫師馬里奧．特諾里奧指出，在生活上規律運動、減鹽、體重控制與睡眠品質改善仍是預防三高慢性病基礎；圖為情境照。（圖取自freepik）

長輩量血壓，不是一味追求「理想血壓」。巴西網紅醫師馬里奧．特諾里奧指出，在生活上規律運動、減鹽、體重控制與睡眠品質改善仍是預防三高慢性病基礎；圖為情境照。（圖取自freepik）

〔健康頻道／綜合報導〕老人家一直被理想血壓數值所規範著。巴西功能醫學醫師馬里奧．特諾里奧博士（Dr. Mário Tenório）指出，120/80 mmHg的目標在臨床上並非適用所有人，因為隨著年齡增長，動脈彈性下降與血壓調節系統變化是自然過程，而非病態。

里奧．特諾里奧在YouTube頻道上，對於長久以來醫界認為120/60mmHg的理想血壓，有不同見解，尤其全球進入高齡化時代，很多國家臨床指引不再強調普遍適用的「理想血壓」數字，而是推薦依據個人風險、症狀及整體功能狀況來評估目標血壓。

他指出，在美國2017ACC/AHA 指引中，建議多數65歲以上者的收縮壓目標<130 mmHg若耐受且監測適當﹙如 SPRINT 研究結果﹚；甚至對於較低風險者目標<140/90mmHg也是可接受的範圍。

而在歐洲的高血壓指引，他表示，針對65-80歲老年人，若耐受性良好，可將收縮壓控制在130-139mmHg；對>80歲者亦可設定140-150 mmHg的較寬鬆範圍。

另外，他指出，在科克倫Cochrane系統回顧，目前指引對老年人最佳血壓目標尚無完全一致結論，範圍從<130/80到<150/90mmHg不等，強調對體弱者採較保守策略。同時一篇2025年發表於《高血壓》期刊Hypertension的系統性回顧顯示，在≥75歲高血壓患者中，使收縮壓 <130mmHg 與較高控制相比可降低心血管事件與死亡率而無明顯增加嚴重不良事件，支持個別化嚴格控制的可能性。

至於在台灣，台灣心臟學會與高血壓學會在2022年指引將高血壓診斷與分級門檻定義為平均家庭血壓≥130/80mmHg，衛福部更鼓勵「722」居家測量模式加以確認。

馬里奧．特諾里奧指出，血壓過低同樣會帶來風險。在年長者中，尤其當舒張壓降至過低（如 <60 mmHg）時，可能導致腦灌流不足，引發姿勢性低血壓、頭暈、視覺模糊、疲倦與跌倒等症狀。最怕一次跌倒，高齡者往往因此造成骨折、住院，甚至功能喪失。

他再次呼籲，不應再以單一理想血壓套用所有老年人，而需調整為結合症狀、病史與個人風險的個別化判斷。但他也強調，長者並非將血壓管理拋諸腦後，而是持續記錄血壓變化，並在生活上落實規律運動、減鹽、體重控制與睡眠品質改善等基礎措施；已確診高血壓的長輩，更不應僅因追到理想數字而自行停藥，因為適當降壓藥物可降低腦中風、心肌梗塞與慢性腎病進展風險。

☆健康新聞不漏接，按讚追蹤粉絲頁
☆更多重要醫藥新聞訊息，請上自由健康網

不用抽 不用搶 現在用APP看新聞 保證天天中獎　 點我下載APP　 按我看活動辦法

相關新聞

發燒新聞

網友回應

載入中