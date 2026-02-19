健康網》7旬翁夜尿10次 醫驚見「3病夾擊」

7旬老翁夜尿狀況嚴峻，醫師顧芳瑜驚見「3病夾擊」。示意圖，圖中人物與新聞無關。（圖取自shutterstock）

〔健康頻道／綜合報導〕天氣轉冷，許多長輩夜尿頻率變高，但若次數頻繁到嚴重影響睡眠，恐是多重泌尿問題纏身。顧家醫療總院長、泌尿科醫師顧芳瑜分享近期收治的一例棘手個案，一名70多歲男性每晚需起床如廁8至10次，幾乎整夜無法入睡，透過「排尿日誌」分析，確認患者有「夜間多尿症」。

顧芳瑜表示，該患者同時合併嚴重的「攝護腺肥大」及「膀胱過動症」，導致治療陷入兩難：服用抗頻尿藥物效果有限，給予抑制膀胱收縮的藥物卻又導致尿不出來。顧芳瑜示警，頻尿問題別輕忽，尤其攝護腺肥大若拖延治療，恐致膀胱失去彈性，一旦合併其他頻尿問題，治療難度將大幅提升。

顧芳瑜指出，此病患有反覆尿滯留的病史，時常需要前往急診導尿。經檢查發現，患者攝護腺體積高達80克，是正常大小（約20克）的4倍。除了攝護腺阻塞，透過「排尿日誌」分析，醫師發現患者夜間總排尿量超過全日總量的三分之一，每次平均尿量約80c.c.，確診患有「夜間多尿症」。

顧芳瑜解釋，夜間多尿常見於高齡長者，主因是夜間神經退化導致腦下垂體分泌的「抗利尿激素」（ADH）不足或相關內科疾病。正常情況下，ADH會濃縮夜間尿液，讓人不會容易想要半夜上廁所；一旦分泌不足，晚上尿量就會異常增多。此外，該患者因攝護腺長期阻塞，膀胱必須更用力收縮才能排尿，久而久之變得敏感，演變成「膀胱過動症」，只要一點尿意就急著跑廁所。

顧芳瑜坦言，像這類面臨「3病夾擊」的案例，在治療上往往變得複雜且容易陷入進退兩難的局面：

1. 治療夜間多尿： 給予補充抗利尿激素藥物後，夜間總尿量雖有減少，但因膀胱過動，頻尿次數仍多。

2. 治療膀胱過動： 給予抑制膀胱收縮的抗膽鹼藥物，卻因為患者膀胱長期「過勞」已失去彈性（收縮力不足），加上攝護腺巨大阻塞，導致「一吃藥就完全尿不出來」，必須重新插上尿管導尿。

顧芳瑜表示，一般給予抑制膀胱收縮的藥物一天會吃到兩顆，但由於該患者膀胱功能已嚴重受損，幾乎完全無法自行施力，導致只要服用輕微劑量就會尿不出來。目前的治療策略採分階段處理：優先以手術處理攝護腺肥大，包括雷射水蒸氣拉提等微創手術都是合適方式，重點是先減少排尿阻力，後續再治療膀胱過動及夜尿問題。

顧芳瑜特別提醒，冬天是夜尿好發的季節。許多男性將夜尿視為老化的自然現象，卻不知這可能是攝護腺肥大或膀胱功能異常的綜合警訊。若發現「睡眠中夜尿次數超過2次」且「尿量異常多」，應儘早尋求醫治，若等到膀胱已經「操壞」沒力了才就醫，屆時即便手術通暢了尿道，膀胱可能也無法恢復正常收縮功能，得不償失。

