健康網》鼻子老是悶又痛 醫授4招遠離慢性鼻竇炎

〔健康頻道／綜合報導〕慢性鼻竇炎是台灣人非常普遍的疾病，卻常被忽略的健康困擾之一。耳鼻喉科醫師王曜說明，當鼻竇的開口長期阻塞、發炎，就會演變成惱人的慢性鼻竇炎。許多研究也顯示，每5個台灣人中，就有一人曾經歷或正受鼻竇炎所苦。建議日常生活應掌握4個預防方法，有助改善鼻腔不適症狀，維持鼻黏膜的濕潤和自我清潔功能。

王曜於臉書專頁「空軍衛國 醫師保家 耳鼻喉科王曜院長｜鼻過敏 耳鳴 打鼾｜桃園八德中壢」發文指出，鼻竇炎對台灣人來說，是常見鼻病之一，想要超前部署，預防它找上門，建議遵循以下4個最重要的預防法：

●維持鼻部衛生是關鍵：建議可使用生理食鹽水洗鼻，溫和地沖洗鼻腔，同時保持鼻黏膜濕潤，避免過度刺激。

●改善室內空氣品質：冬季因常待在室內，空氣品質更要留意。建議使用空氣清淨機，過濾空氣中的污染物和過敏原，可大幅降低鼻腔的發炎因子。另，應適度通風，讓室內外空氣流通，避免污染物滯留；保持濕度適中，避免空氣過度乾燥，也有助保持鼻黏膜的濕潤和自我清潔功能。

●精準管理過敏原：過敏反應會導致鼻腔黏膜腫脹，也是慢性鼻竇炎發作的常見導火線。建議找出過敏原並避開，嘗試識別並避開引起過敏的因素，如花粉、塵蟎、寵物皮屑等。此外，若過敏狀況長期未改善，也可尋求專業檢測，才能更精準地採取避免接觸措施。

●最簡單藥方多喝水：攝取足夠水分有助於全身黏膜保持濕潤，當然也包括鼻黏膜。鼻黏膜若乾燥，容易產生刺激、疼痛，甚至影響鼻竇的正常排水功能。多喝水，就是保持鼻腔濕潤最簡單又零負擔的方法。

王曜強調，慢性鼻竇炎雖然常見，只要在日常生活中多注意這4個面向，就能有效降低發炎機率。並提醒若懷疑已有慢性鼻竇炎症狀，應儘速諮詢耳鼻喉科醫師。

