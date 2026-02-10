自由電子報
健康 > 抗老養生 > 運動復健

78歲嬤下背痛脊椎骨折嚴重骨鬆 治療加運動1年改善

2026/02/10 17:44

郭綜合醫院家醫科醫師黃靖媗指台灣已邁入超高齡社會，對極高骨折風險的患者，建議採取先造骨、再保骨的治療策略。（記者王俊忠攝）

郭綜合醫院家醫科醫師黃靖媗指台灣已邁入超高齡社會，對極高骨折風險的患者，建議採取先造骨、再保骨的治療策略。（記者王俊忠攝）

〔記者王俊忠／台南報導〕78歲鄭阿嬤因下背痛，家人攙扶到郭綜合醫院家醫科就診，醫師發現阿嬤血壓、膽固醇與血糖偏高，做胸腰X光發現胸椎與腰椎有多節壓迫性骨折，脊椎骨密度T值為–4.6，是嚴重骨質疏鬆。醫師評估建議她自費打骨質生成劑半年、補鈣與維生素D、鼓勵運動約1年，脊椎T值從–4.6改善到–3.5，背痛好轉、也無再骨折現象。

郭綜合醫院家醫科主治醫師黃靖媗指出，台灣已步入超高齡化社會，骨質疏鬆的流行病學現況，在台灣屬於高風險地區。骨質疏鬆是1種骨骼強度下降、導致骨折風險大幅上升的疾病，其危險之處在於「骨折發生前不會痛，也沒有明顯症狀」，許多患者往往在跌倒或搬重物後發生低創傷性骨折，才驚覺骨骼早已脆弱不堪。

她表示，骨質疏鬆的臨床診斷主要依據雙能量 X 光吸收儀（DXA）測得之骨密度 T 值（≦-2.5），只要T值小於或等於-2.5，即是骨質疏鬆；或是否曾發生過低創傷性骨折。因為骨鬆多無症狀，就常被忽略，這實在是高齡健康的重要隱形殺手。

依國內外研究資料，骨鬆症已被視為全球重要公共衛生議題。台灣 50 歲以上族群，女性骨鬆盛行率顯著高於男性；而髖部骨折發生率也在全球名列前茅，每年約有2萬例髖部骨折，1年內死亡率女性達 15%、男性更高達 22%。髖部骨折後造成的死亡率、失能與長期照護需求，對個人、家庭與醫療體系都造成沉重負擔。

黃靖媗說，符合特定年齡條件或有高風險因子的族群，應主動接受骨質密度檢測，進一步評估10年內骨折風險。透過早期發現與分級管理，可有效降低未來重大骨折事件的發生。

在治療方面，現今有多元且有效的藥物選擇，包括抗骨流失藥物與促骨生成藥物，依患者骨折風險、骨鬆嚴重程度及共病狀況做個別化選擇。

對於極高骨折風險患者，醫師建議採取「先造骨、再保骨」的治療策略，快速提升骨密度、降低短期骨折風險，再以長期治療維持成果。相關藥物在醫師評估下使用，整體效益遠高於極低發生率的副作用風險，藥物安全性與使用規範，都有明確指引可循。

除了藥物治療，黃靖媗亦強調基礎營養與生活型態調整的重要性，包括足量鈣質與維生素 D 和蛋白質的攝取、維持肌力、平衡訓練及預防跌倒措施，都是骨鬆整體照護不可或缺的一環。

