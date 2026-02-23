自由電子報
健康 > 心理精神

健康網》睡前滑手機3C＝大腦以為還在白天？ 醫揭藍光風險

2026/02/23 21:23

專家建議，調整用光習慣，減少睡前藍光刺激，有助於大腦重新找回生理節奏；圖為情境照。（圖取自freepik）

專家建議，調整用光習慣，減少睡前藍光刺激，有助於大腦重新找回生理節奏；圖為情境照。（圖取自freepik）

〔健康頻道／綜合報導〕現代人幾乎離不開手機、平板，台北榮總遺傳優生科主任張家銘引述國外研究指出，藍光真正影響的不只是眼睛，晚間長時間暴露在藍光環境下，更可能向大腦傳遞「現在仍是白天」的錯誤訊號，夜間藍光干擾褪黑激素、多巴胺與壓力荷爾蒙的節律，讓身體難以進入修復狀態。

張家銘於臉書專頁「基因醫師張家銘」發文指出，2026年發表在Ophthalmology and Therapy期刊的整合型研究顯示，「光-眼-腦軸」（light–eye–brain axis）是光線會先被眼睛裡一群特殊的感光神經細胞接收，再一路把訊號傳進大腦中樞，影響情緒、神經內分泌與免疫系統，影響生理節奏。

不少民眾睡前會再滑一下手機，以為藍光只是讓眼睛累。張家銘說明，在我們的視網膜裡，有內在感光型視網膜神經節細胞，這些細胞裡有感光蛋白叫黑視素，對藍光特別敏感。它們負責把「現在是白天還是晚上」這個訊息，送進大腦裡管時間、情緒與節律的核心中樞，包括生理時鐘、下視丘與自律神經系統。只要晚上藍光一亮，大腦會以為現在是白天，而不是晚上，修復時間會往後拖。

張家銘提到，第一個被藍光影響的是褪黑激素，這種荷爾蒙不僅與睡眠有關，更是夜間神經修復、抗氧化與免疫調整的重要開關。藍光干擾下，褪黑激素分泌時間錯位、量不足，即使睡眠時數足夠，醒來仍可能感到疲憊。

此外，多巴胺與壓力系統的日夜節律也可能被打亂，出現白天精神不濟、夜晚難以放鬆的狀況。有些人因體質差異，對藍光特別敏感，長期下來更容易感到情緒低落、專注力下降。

張家銘建議，睡前1-2小時降低螢幕亮度、改用暖色光源，並確保白天有足夠自然光照射，同時維持固定作息，都有助於大腦辨識晝夜訊號。減少夜間藍光，並非少滑一點手機而已，而是讓身體重新啟動該有的修復節奏。

