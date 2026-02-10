自由電子報
兩性生殖

健康網》壯男下體冒「珍珠」擦藥反變多！醫：「傳染性軟疣」非菜花

2026/02/10 21:43

一名男性下體出現不明突起物，擦了治療尖銳濕疣（菜花）的藥膏卻不見效果；泌尿科醫師顧芳瑜發現是傳染性軟疣。示意圖，圖中人物與新聞無關。（圖取自shutterstock）

〔健康頻道／綜合報導〕不少男性發現私密處長出異物，第一直覺往往聯想到「菜花」，但其實還有其他外觀相似的性傳染病，容易被誤判。顧家醫療總院長、泌尿科醫師顧芳瑜分享，一名約28歲的男性患者，因下體長出白色顆粒，被其他診所診斷為菜花，持續擦了一個月的燒灼藥膏卻不見好轉，病灶甚至變多。顧芳瑜檢查後，研判確診為「傳染性軟疣」，因病毒特性不同，單靠擦藥效果有限，需視情況透過冷凍或雷射治療才能有效清除。

顧芳瑜指出，該名患者早前發現陰莖上長出凸起的白色顆粒，由於擔心是性病，先至其他診所就醫，被當作尖銳濕疣（俗稱菜花）治療。然而，使用專治菜花的藥膏擦了一個多月，不僅沒有改善，顆粒範圍反而擴大。顧芳瑜觀察其病灶特徵，發現顆粒呈現白色、較小且有珍珠光澤，與菜花典型的「花椰菜狀」顆粒外觀不同，判定為「傳染性軟疣」。

顧芳瑜解釋，「傳染性軟疣」是由痘病毒（Poxvirus）感染引起，與猴痘屬於同一家族，因此外觀上常與猴痘或初期菜花搞混。他分析三者區別：

1. 菜花（HPV）： 外觀呈凸起的花椰菜狀丘疹，可透過冷凍、雷射或擦藥治療，且有HPV疫苗可預防。

2. 猴痘（Mpox）： 病灶較大、較扁平，會出現類似痘痘破掉的潰瘍與白色膿疱，且可能伴隨全身性症狀。目前無特效藥，採支持性療法，痊癒後會產生抗體，亦有疫苗可預防。

3. 傳染性軟疣： 病灶較小、呈現白色珍珠狀顆粒。免疫力正常者通常會自己慢慢好，可自行消退，目前沒有疫苗，且單純擦藥效果不佳，建議以冷凍或雷射手術直接燒除，優點是相較於菜花，治療後復發機率較低。

針對該名患者，顧芳瑜建議改用雷射或冷凍治療將病灶移除。顧芳瑜表示，由於傳染性軟疣缺乏疫苗，且藥物治療效果有限，透過物理性的燒除方式，是目前臨床上較能有效控制且復發機率較低的治療選擇。

顧芳瑜也特別提醒，猴痘與傳染性軟疣皆屬痘病毒，傳染途徑包含親密接觸、性行為，甚至接觸到共用的毛巾、衣物都可能感染，但猴痘還多了長時間面對面接觸的方式。在外觀上若沒有醫師的經驗判斷，也可能極易與軟疣混淆。

目前猴痘與菜花都有疫苗可施打，前者為猴痘疫苗通常施打兩劑（間隔四週），而後者為HPV疫苗則依年齡與疫苗種類需打2到3劑。他呼籲，若發現私密處有不明凸起物，最好還是尋求專業泌尿科醫師鑑別診斷，確認是菜花、猴痘還是軟疣，才好對症下藥。

