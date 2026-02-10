搶賺減肥財？上海世領製藥稱成分同「週纖達」減肥藥 將全球臨床試驗

中國製藥廠正在研發使用與國際知名瘦瘦針「週纖達」相同成分的減肥藥，預定2028年以前完成全球臨床試驗，之後將進軍主要藥品市場。圖為2024年3月8日拍攝、正在工廠內進行分檢包裝的「週纖達」。（路透檔案照）

〔編譯張沛元／綜合報導〕中國上海世領製藥有限公司（Shanghai Shiling Pharmaceutical Co., Ltd）10日表示，該公司正在研發、其有效成分知名瘦瘦針「週纖達」（Wegovy）相同的1款實驗性體重管理噴霧劑，計劃在2028年以前完成全球臨床試驗。

值此中國民眾轉而使用每週注射1次、主要成分為semaglutide的高效減肥藥「週纖達」之際，推出「週纖達」的丹麥知名藥與「諾和諾德」（Novo Nordisk）、言 發另一款知名瘦瘦針Zepbound的美國製藥巨擘禮來公司（Eli Lilly），以及中國的信達生物製藥（Innovent Biologics），一直在爭奪中國這個全球第2大藥品市場的市佔率。

請繼續往下閱讀...

上海世領製藥在給路透的聲明中說，該公司正在研發的semaglutide實驗性減肥藥，「特別適合長期使用」；而且該藥為鼻噴式，成本低於含semaglutide成分的藥片。聲明中還，該藥物會在完成試驗後進軍主要藥品市場。上海世領製藥在中國、美國、歐洲與東南亞皆有專利。

諾和諾德在中國的semaglutide成分專利將於3月到期，該公司尚未對中國製藥廠將推出使用該成分的減肥藥一事置評。若干中國製藥廠已趕在諾和諾德的中國專利到期前，開發其自身版本的「週纖達」。

☆健康新聞不漏接，按讚追蹤粉絲頁。

☆更多重要醫藥新聞訊息，請上自由健康網。

不用抽 不用搶 現在用APP看新聞 保證天天中獎 點我下載APP 按我看活動辦法