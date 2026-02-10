健康網》醫解析腸道如何直通大腦 揭4大系統左右情緒、疼痛、免疫

腸道和大腦有關係，鄰好西醫診所醫師李思賢綜合權威期刊分析出4大整合系統，加強腦腸軸的連結；圖為情境照。（圖取自freepik）

〔健康頻道／綜合報導〕腸道和大腦有關係，一直都是這幾年醫學界非常火熱的話題。鄰好西醫診所醫師李思賢引述權威期刊《臨床研究雜誌》（The Journal of Clinical Investigation）的最新綜述文章，於臉書專頁「思思醫師，陪你健康的好朋友」與網站發文分享，有4個高度整合的系統共同運作：

●荷爾蒙訊號（Hormonal Signaling）：腸道不僅負責消化，更是人體最大的內分泌器官，其上皮組織中散佈著「腸道內分泌細胞（EECs）」，能分泌超過30種不同的荷爾蒙（如 GLP-1、Ghrelin 等）。

請繼續往下閱讀...

1.內分泌路徑：即荷爾蒙進入血液循環，像廣播一樣傳送到全身及大腦；雖然大腦有血腦屏障（BBB）保護，但某些荷爾蒙擁有專屬的運輸蛋白可通關，或者它們會選擇在血腦屏障較薄弱的區域，直接作用於大腦。

2.旁分泌路徑：即荷爾蒙不進入血液，而是直接作用於鄰近的神經末梢（如迷走神經）來傳遞訊號。值得注意的是，人體 90% 的血清素雖由腸道製造，卻無法直接進入大腦，但它們能在周邊神經系統中發揮重要的調節作用。

●直接神經連結（Direct Connections）：特定的腸道內分泌細胞演化出了類似腳的延伸構造，被稱為「神經足細胞（Neuropod cells）」，它們能直接與神經纖維對接，進行毫秒級的訊息傳遞。在上消化道（如小腸），神經足細胞透過迷走神經向大腦回報營養資訊，甚至能利用不同的神經傳導物質（如谷氨酸代表真糖、ATP 代表代糖）讓大腦瞬間分辨食物的熱量價值。

●微生物群（Microbiome）：細菌及其代謝物已被證實能直接操控腸道內分泌細胞，促使其釋放荷爾蒙，甚至能透過激活迷走神經或交感神經通路來改變宿主的行為與生理狀態。此外，當微生物群失衡時，可能會改變腸道上皮的通透性（即腸漏），導致更多的細菌產物滲入體內，進一步干擾腸腦之間的正常通訊。

●免疫介導（Immune-mediated）：腸道內駐紮著大量的免疫細胞（如 T 細胞），它們時刻監視著腸腔內的微生物與外來抗原。最新的研究發現，這些受過腸道環境訓練的 T 細胞甚至具有「遷徙能力」，能從腸道移動到大腦的特定區域（如腦室周圍器官），直接參與大腦的恆定調節。更驚人的是大腦對於腸道發炎具有「記憶性」。

腸道的發炎訊號（細胞因子）傳入大腦後，大腦島葉（Insula）的神經元會儲存這種免疫反應的模式；日後即便腸道沒有感染，只要這些神經元被重新活化（例如受到心理壓力刺激），大腦竟能主動重現腸道的發炎狀態，這深刻解釋了為何壓力和情緒會如此劇烈地影響腸道健康。

李思賢指出，腸躁症 （IBS） 源於腸道感覺神經的「過度敏化」，腸嗜鉻細胞與神經足細胞的異常興奮，加上微生物代謝產物的刺激，將正常的腸道訊號放大為劇烈疼痛。其次，發炎性腸道疾病 （IBD） 證實了「壓力促發炎」的生理路徑，大腦透過釋放 CRH 活化腸道膠質細胞，進而指揮免疫細胞釋放 TNF-α 加劇發炎，大腦甚至能「記憶」這種發炎狀態。

在神經退化方面，帕金森氏症 （PD） 的病理蛋白被發現可能最早於腸道堆積，並順著迷走神經逆流入侵大腦，這解釋了切除迷走神經為何能降低罹病風險。最後，肥胖則是大腦對飽足荷爾蒙（如 GLP-1、瘦素）產生阻抗，且腸道神經足細胞偵測到糖與油後，透過迷走神經強烈活化大腦的多巴胺獎賞系統，導致攝食調控失靈。

☆健康新聞不漏接，按讚追蹤粉絲頁。

☆更多重要醫藥新聞訊息，請上自由健康網。

不用抽 不用搶 現在用APP看新聞 保證天天中獎 點我下載APP 按我看活動辦法