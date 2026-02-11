自由電子報
健康網》別怕長痘痘 護師4招「美麗」急救術

2026/02/11 07:31

春節放假很愉快，別讓青春痘壞了你的興致。示意圖，圖中人物與新聞無關。（圖取自shutterstock）

春節放假很愉快，別讓青春痘壞了你的興致。示意圖，圖中人物與新聞無關。（圖取自shutterstock）

〔健康頻道／綜合報導〕農曆新年本是領紅包、享美食的歡樂時刻，但對肌膚而言，這卻是一場嚴峻的「生存挑戰」。 從除夕、大年初一開始，密集拜年與出去玩，許多人的臉部開始出現連鎖反應：先是泛紅、敏感，緊接著發炎大痘接踵而至，導致皮膚屏障陷入大崩壞。

中華民國美容醫學醫學會護理小組召集委員、護理師郭貞君指出，這種「春節爆發性痘痘」並非偶然，而是多重生理壓力下的普遍現象。當皮膚警報響起時，通常是因為你無意間踩到了以下三個隱形生理地雷：

一、為什麼春節容易爆痘？揭開 3 大關鍵地雷

春節期間的「爛臉」通常是以下三種因素交互作用的結果：

1. 碳水怪獸出沒：過年的糕餅、年糕、糖果、手搖飲等都是「高升糖（High GI）」飲食。這些食物過量容易刺激皮脂腺，讓你的臉變成「產油大亨」，當毛孔一堵塞，就容易冒出發炎痘痘。

2. 壓力荷爾蒙作亂：並不是只有上班才有壓力！熬夜守歲、密集社交疲勞會讓身體分泌皮質醇，使臉部出油量變大，還會削弱皮膚的防禦屏障，讓發炎型痘痘成群結隊地冒出來。

3. 冷暖空調夾擊：冬天的冷風，加上室內開暖氣，皮膚室外乾裂後又被室內熱汗刺激。如果這時候還選擇不適合的保濕產品強行滲入，反而會讓受傷的皮膚屏障徹底崩壞失守，容易出現脫屑和紅癢。

二、穩膚急救 4 招：護理師的精準保養清單

若皮膚 T 字部位充滿閉鎖性粉刺或是冒出紅腫大紅痘時，請執行以下「止損」步驟：

第 1 招：清潔「剛剛好」

僅使用溫水或極溫和洗面乳，避開磨砂膏或洗臉儀器。別讓過度清潔洗掉天然皮脂保護膜，讓防禦力不增反降。

第 2 招：保養「做減法」

當屏障受損時，應暫停酸類、美白與高活性精華。僅保留成分安全且單純的保濕乳液，提供肌膚自我修復的空間。

第 3 招：藥膏「照規則」

若經醫生建議使用含過氧化苯（BPO）等藥膏，請採「局部適量點擦」方式，並注意保存方式避開高溫曝曬與留意效期。

第 4 招：嚴重時「找醫師」

如果出現摸起來硬痛的囊腫型或是滿臉發炎的痘痘，請絕對不能硬亂擠，因為亂擠只會留下難看的永久疤痕，建議找專業皮膚科醫師提供正確的治療，來預防擴散。

最後郭貞君總結，皮膚修復需要時間，關鍵在於「維持屏障健康」。 只要透過精準的減法保養配合專業醫療建議，即使經歷春節狂歡，你依然能以最佳狀態迎接開工！

